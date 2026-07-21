Netflix confirmó el final de "Cien años de soledad": cuándo será la fecha de estreno

Después del éxito de la primera entrega, Netflix mostró las primeras imágenes del desenlace de “Cien años de soledad” , la ambiciosa adaptación de la obra maestra de Gabriel García Márquez . La plataforma anunció la fecha de estreno y el cierre de la historia de la familia Buendía en Macondo.

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El adelanto deja ver el tramo más intenso de la serie, con un pueblo transformado por el paso del tiempo, una familia marcada por un destino inevitable y el progresivo deterioro de Macondo , el escenario que convirtió a la novela en uno de los clásicos más importantes de la literatura universal.

La nueva entrega retomará la historia exactamente donde terminó la primera parte y seguirá el destino de las generaciones de la familia Buendía.

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Netflix adelantó que los nuevos episodios profundizarán en los cambios políticos y sociales que atraviesan Macondo, la llegada de nuevos habitantes y el inevitable declive del pueblo fundado por José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán.

Uno de los personajes que volverá a ocupar un lugar central será el coronel Aureliano Buendía, cuya vida, marcada por las guerras civiles, la soledad y el desencanto, representa uno de los ejes más importantes de la novela de García Márquez.

La serie también pondrá el foco en cómo las decisiones de una generación repercuten sobre las siguientes, uno de los grandes temas de la obra junto con la memoria, el amor, la violencia, el poder y el peso del destino.

La adaptación que parecía imposible

Durante décadas, "Cien años de soledad" fue considerada una novela prácticamente imposible de adaptar al cine o la televisión por la complejidad de su estructura, la enorme cantidad de personajes y la presencia constante del realismo mágico.

El propio Gabriel García Márquez expresó en varias oportunidades sus dudas sobre una adaptación cinematográfica. Sin embargo, tras su fallecimiento en 2014, sus hijos, Rodrigo García y Gonzalo García Barcha, impulsaron el proyecto junto a Netflix convencidos de que el formato de serie era el más adecuado para respetar la esencia del libro.

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Uno de los aspectos más destacados de la producción fue la decisión de rodarla íntegramente en Colombia y mantener el español como idioma original, además de reconstruir cuidadosamente el universo de Macondo con escenarios creados especialmente para la serie.

El éxito de la primera parte de la serie "Cien años de soledad"

La primera entrega se estrenó en diciembre de 2024 y recibió elogios de la crítica especializada por su fidelidad a la novela, la dirección de arte, la fotografía y el trabajo realizado para trasladar al lenguaje audiovisual uno de los libros más influyentes del siglo XX.

Publicada en 1967, "Cien años de soledad" es considerada una de las obras fundamentales de la literatura en español. La novela ha vendido millones de ejemplares, fue traducida a decenas de idiomas y convirtió a Gabriel García Márquez en uno de los máximos exponentes del Boom Latinoamericano.

Gabriel García Márquez gentileza

Cuándo se estrena la segunda parte de "Cien años de soledad" en Netflix

Netflix confirmó que la segunda y última parte de "Cien años de soledad" se estrenará el 5 de agosto de 2026.

Además, la plataforma anunció que el capítulo especial que pondrá punto final a la historia de la familia Buendía llegará el 26 de agosto, marcando el cierre definitivo de una de las adaptaciones más ambiciosas realizadas por el servicio de streaming.