Esta semana en Netflix: llega una nueva comedia con Kevin Hart que promete risas y descontrol

Llega esta semana a Netflix una nueva comedia con Kevin Hart , uno de los actores más populares del género. La plataforma incorporará una película que mezcla humor, enredos y choque generacional, con un elenco de cómicos con protagonizan situaciones inesperadas de principio a fin.

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"72 horas" sigue la historia de Joe, un publicista de cuarenta y tantos años que siente que su carrera se estancó . Además, de Hart, los actores que lo acompañan son Marcello Hernández, Mason Gooding, Teyana Taylor y Ben Marshall.

La película está dirigida por Tim Story, realizador de comedias como Ride Along y Think Like a Man, y tiene una duración aproximada de 100 minutos. Con clasificación R para el público estadounidense por su lenguaje y contenido para adultos , la comedia apuesta por el humor irreverente, los enredos y el choque entre generaciones.

La historia gira en torno a Joe, un hombre que intenta reinventarse mientras atraviesa una crisis personal y profesional. Lo que comienza como una equivocación termina convirtiéndose en un viaje repleto de fiestas, malentendidos y momentos caóticos.

A medida que avanza el fin de semana, el protagonista deberá enfrentarse a un grupo con el que tiene poco en común , dando lugar a una sucesión de situaciones cómicas impulsadas por el choque entre generaciones.

La película está dirigida por Tim Story, cineasta conocido por otras comedias de Hollywood, y apuesta por el carisma de Kevin Hart para liderar una historia de humor ligero y ritmo acelerado. Hart es uno de los actores de comedia más populares de Hollywood y en Netflix ya protagonizó títulos como "Lift: Un robo de primera clase", "El hombre de Toronto" y "Me Time".

"72 horas", la nueva comedia que llega esta semana a Netflix. gentileza

Cuándo se estrena "72 horas"

"72 horas" se estrenará en Netflix el próximo 24 de julio de 2026, por lo que será una de las principales novedades de la plataforma para cerrar el mes.