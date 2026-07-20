20 de julio de 2026 - 14:45

Se va de Netflix esta semana: la trilogía que marcó a toda una generación y ganó 11 premios Oscar

Ganó premios Oscar y cambió la forma de realizar cine de ficción, está basado en un best seller y se grabó en Nueva Zelanda.

Una de las trilogías de fantasía más famosas se va de Netflix en días: quedan poco para verla

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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“El Señor de los Anillos”, la trilogía dirigida por Peter Jackson que abandonará Netflix. Las tres películas —“La Comunidad del Anillo” (2001), “Las Dos Torres” (2002) y “El Retorno del Rey” (2003)— dejarán de estar disponibles en el servicio de streaming, por lo que los fanáticos tendrán poco tiempo para volver a la Tierra Media antes de su retiro.

Durante más de dos décadas, las películas basadas en la obra de J. R. R. Tolkien se convirtieron en un referente del cine épico y fantástico.

"El señor de los Anillos", la trilogía de fantasía más famosas se va de Netflix en días.

La historia comienza cuando Frodo Bolsón, un joven hobbit de la Comarca, recibe la misión de destruir el Anillo Único, un objeto de enorme poder capaz de caer en manos del Señor Oscuro Sauron. Para cumplir su objetivo deberá abandonar su hogar y emprender un peligroso viaje acompañado por una comunidad formada por hobbits, humanos, un elfo, un enano y el mago Gandalf.

La trilogía está basada en la novela publicada por Tolkien entre 1954 y 1955, una obra que combinó fantasía, aventura y una profunda reflexión sobre temas como el poder, la amistad, la corrupción y el sacrificio. Aunque presenta criaturas mágicas y grandes batallas, el eje central siempre fue la lucha interna de sus personajes frente a decisiones imposibles.

"El señor de los Anillos", la trilogía de fantasía más famosas se va de Netflix en días.

Una apuesta que cambió el cine fantástico

Peter Jackson llevó la Tierra Media a la gran pantalla con una ambición pocas veces vista. Las tres películas fueron rodadas de manera simultánea en Nueva Zelanda, una decisión arriesgada por la enorme inversión que implicaba, pero que terminó dando como resultado una de las producciones más exitosas de la historia del cine.

“La Comunidad del Anillo” presentó al público un universo completamente nuevo y estableció las bases de la aventura. “Las Dos Torres” aumentó la escala del conflicto con la batalla del Abismo de Helm, una de las escenas bélicas más recordadas del género. Finalmente, “El Retorno del Rey” cerró la historia con un reconocimiento histórico: ganó once premios Oscar, igualando el récord de películas como “Ben-Hur” y “Titanic”.

Hasta cuándo se podrá ver en Netflix

Hasta el 27 de julio, los suscriptores de Netflix todavía tienen la oportunidad de revivir una trilogía que transformó el cine fantástico.

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