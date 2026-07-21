Tiene 6 capítulos: la desgarradora miniserie de romance y duelo que es imperdible en Netflix

La nueva miniserie de Netflix es una triste historia de amor que mezcla duelo y búsqueda personal. Se trata de una producción española de apenas seis capítulos, basada en la exitosa novela de Alice Kellen.

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Dura menos de 5 horas: la miniserie basada en hechos reales que está entre las más recomendadas de Netflix

“El mapa de los anhelos” adapta una de las obras más populares de la escritora española con una historia que combina romance, pérdidas y segundas oportunidades. Con seis episodios de alrededor de 45 minutos , la producción está protagonizada por Alícia Falcó, Pablo Álvarez y Georgina Amorós.

La historia sigue a Greta, una joven que creció convencida de que había llegado al mundo para salvar la vida de su hermana Lucy, enferma de leucemia , gracias a la compatibilidad de sus células madre.

"El mapa de los anhelos" el libro que adapta la desgarradora miniserie de romance de Netflix

Sin embargo, la muerte de Lucy cambia por completo su existencia. Sin un propósito claro y atravesada por el dolor, Greta debe aprender a reconstruir su vida desde cero.

Antes de morir, Lucy le deja un último regalo: "El mapa de los anhelos", una lista de experiencias y desafíos pensados para ayudarla a salir del duelo y descubrir quién quiere ser realmente.

En ese recorrido aparece Will, un joven tan reservado como marcado por sus propias heridas. El vínculo que nace entre ambos se transforma en el corazón de la historia y plantea una pregunta que atraviesa toda la miniserie: ¿es posible amar a otra persona sin haber aprendido primero a quererse a uno mismo?

La producción detrás de la nueva miniserie

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La adaptación fue escrita por Isa Sánchez, guionista de "El jardinero" y "Ni una más", mientras que la dirección quedó en manos de Laura M. Campos y Gemma Ferraté.

La producción estuvo a cargo de Brutal Media, estudio responsable de títulos como "Asalto al Banco Central", "Bienvenidos a Edén" y "El Club de los Lectores Criminales".

Con motivo del estreno, Kellen celebró la llegada de su novela a la pantalla y expresó: "'El mapa de los anhelos' cobrará vida en la pantalla, y me hace muy feliz adentrarme en este emocionante viaje que comenzó, paso a paso, con el cariño de las lectoras y lectores. Ojalá les ilusione tanto como a mí".