Esta noche en Prime Video: se estrena la nueva película de un clásico héroe amado por todos

Después de su paso por los cines, uno de los personajes más emblemáticos de la cultura pop regresa con una superproducción. El clásico héroe de cabellera rubia y frases icónicas busca conquistar a una nueva generación de espectadores en Prime Video con su última película.

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“Amos del Universo”, la nueva película de He-Man , llega esta noche del 21 de julio a la plataforma de streaming. La producción de acción real apuesta por recuperar el espíritu de la franquicia creada por Mattel y darle una segunda oportunidad tras una discreta actuación en la taquilla.

Dirigida por Travis Knight , combina fantasía medieval, efectos visuales y grandes escenas de acción en una producción de 132 minutos con clasificación PG-13.

La historia sigue al príncipe Adam, interpretado por Nicholas Galitzine , quien lleva años alejado de Eternia y desconectado de su verdadero destino.

"Amos del universo", la película con He-Man llega esta noche a Prime Video

Todo cambia cuando vuelve a encontrar la legendaria Espada del Poder y descubre que su reino cayó bajo el dominio de Skeletor , el histórico villano de la saga, interpretado por Jared Leto.

Para salvar a Eternia y proteger a su familia, Adam deberá aceptar su destino y convertirse nuevamente en He-Man, el héroe más poderoso del universo.

En su misión estará acompañado por Teela (Camila Mendes) y Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), además de un elenco integrado por Alison Brie, Morena Baccarin, James Purefoy, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Charlotte Riley y Kristen Wiig.

Una nueva oportunidad para He-Man

Aunque la película no logró cumplir las expectativas comerciales durante su estreno en los cines, sí recibió una respuesta positiva entre los seguidores históricos de la franquicia.

"Amos del universo", la película con He-Man llega esta noche a Prime Video gentileza

Muchos destacaron la recreación de Eternia, la fidelidad a los personajes clásicos y el tono aventurero que caracterizó a la serie animada de los años 80, alejándose de las versiones más oscuras que suelen dominar las adaptaciones actuales.

Según trascendió, el desempeño de la cinta en streaming también podría ser determinante para el futuro de la saga, ya que una buena recepción abriría la puerta a nuevas películas e incluso a la incorporación de personajes muy esperados por los fanáticos, como She-Ra.