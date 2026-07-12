12 de julio de 2026 - 13:00

Ni "La Casa del Dragón" ni "El Señor de los Anillos": Prime Video recupera esta joya de fantasía épica de 7 capítulos

Sin apenas promoción, una ficción estrenada en enero logró colarse entre lo más visto aprovechando el vacío semanal de los grandes estrenos de la competencia.

The Pendragon Cycle: Rise of the Merlin está disponible en Amazon Prime Video.&nbsp;

The Pendragon Cycle: Rise of the Merlin está disponible en Amazon Prime Video. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Amazon Prime Video posicionó en su Top 10 una ficción que pasó desapercibida durante su estreno original en enero. The Pendragon Cycle: Rise of the Merlin resurge ahora aprovechando el espacio entre los capítulos semanales de las grandes franquicias de la competencia, basándose exclusivamente en el boca a boca de los espectadores.

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La plataforma mantenía un perfil bajo mientras la atención mediática se centraba en la tercera temporada de La casa del dragón. Sin embargo, el servicio guardaba una producción de siete episodios estrenada el pasado 23 de enero. Este ascenso ocurre en un contexto de espera por nuevos capítulos de Los anillos de poder y tras la cancelación de otras sagas de fantasía.

¿De qué trata la nueva serie de fantasía que triunfa en Prime Video?

La narrativa se aparta de la estructura tradicional de la leyenda artúrica para enfocarse en un periodo anterior. En lugar de centrarse en el monarca que extrae la espada de la piedra, la historia retrocede varias décadas para explorar la infancia y los orígenes del mago Merlín. El escenario es una Britania posromana sumida en el caos tras la retirada definitiva del Imperio Romano.

La trama introduce elementos de la mitología celta y conflictos medievales a través de un ritmo ágil. Entre los personajes principales figuran el bardo Taliesin y la princesa Charis de Atlantis. La serie detalla cómo su romance prohibido termina por dar lugar al nacimiento del legendario mago, sentando las bases del ciclo del Pendragón.

¿En qué libros se basa la serie y habrá una segunda temporada?

El material de origen de esta producción son las dos primeras novelas de la colección escrita por Stephen R. Lawhead. La serie adapta específicamente los libros Taliesin (1987) y Merlin (1988), que funcionan como un prólogo extenso a la historia de Arturo. El autor desarrolló posteriormente la leyenda en sucesivas entregas literarias que aún no han sido abordadas en la pantalla.

Aunque la plataforma no ha confirmado oficialmente una segunda temporada, el éxito repentino de la ficción abre la posibilidad de continuar la saga. El material original disponible permitiría extender la producción durante varios años, enfocándose eventualmente en la figura del joven Arturo. Actualmente, la serie compite en el terreno de la fantasía épica veraniega junto a otros títulos de corte juvenil y adaptaciones literarias recientes.

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