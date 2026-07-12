Lejos de la televisión, el nuevo negocio de Sandra Borghi después de 25 años en periodismo

La periodista lanzó una consultora de capacitación corporativa y desarrolla un documental mientras mantiene sus espacios en radio y streaming.

Sandra Borghi cerró su etapa en la televisión tras más de dos décadas frente a la pantalla. Lejos de retirarse, la comunicadora transformó su experiencia técnica en los medios en una productiva faceta empresarial que hoy redefine su carrera profesional, priorizando el manejo de sus propios tiempos y sus intereses personales.

Aunque mantiene sus espacios en Radio Mitre y en el streaming de DirecTV GO, su energía actual está centrada en el sector privado. Esta transición es una respuesta a la necesidad de alejarse de la vorágine informativa constante para construir un presente con mayor independencia y capacidad de elección.

Entrenamiento de voceros y el salto al mundo corporativo El núcleo de su nueva actividad es una empresa dedicada a brindar capacitaciones para corporaciones. Borghi aplica su trayectoria para trabajar en áreas críticas como la oratoria, el storytelling y el entrenamiento de voceros. Su propuesta busca que las organizaciones construyan una comunicación estratégica basada en su propia identidad y el ADN de cada institución.

El motivo detrás de este cambio radica en la transferencia de habilidades del periodismo de alta competencia al sector empresarial. Borghi detectó que el conocimiento sobre el manejo del discurso y la identidad comunicativa tiene un valor directo en el mercado privado, donde las compañías necesitan herramientas profesionales para potenciar la forma en que se comunican, más allá de la simple transmisión de información.

Proyectos creativos y estabilidad personal Su expansión no se limita a las consultorías. La periodista también lidera una productora de contenidos y avanza en la creación de un documental basado en una historia real. Estos proyectos le permiten una flexibilidad que antes no tenía, organizando su agenda fuera de las exigencias del vivo diario en la televisión tradicional.