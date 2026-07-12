12 de julio de 2026 - 13:48

Lejos de la televisión, el nuevo negocio de Sandra Borghi después de 25 años en periodismo

La periodista lanzó una consultora de capacitación corporativa y desarrolla un documental mientras mantiene sus espacios en radio y streaming.

La nueva vida de Sandra Borghi, lejos de la televisión.&nbsp;

La nueva vida de Sandra Borghi, lejos de la televisión. 

Foto:

Por Daniela Leiva

Sandra Borghi cerró su etapa en la televisión tras más de dos décadas frente a la pantalla. Lejos de retirarse, la comunicadora transformó su experiencia técnica en los medios en una productiva faceta empresarial que hoy redefine su carrera profesional, priorizando el manejo de sus propios tiempos y sus intereses personales.

Leé además

un gigante de los supermercados reemplaza a carrefour e invierte 25 millones para crear 150 puestos de trabajo

Un gigante de los supermercados reemplaza a Carrefour e invierte 25 millones para crear 150 puestos de trabajo

Por Andrés Aguilera
pan nube hecho en sarten en 5 minutos, ideal para el cafe con leche de la manana

Pan nube hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Por Redacción Por Las Redes

Aunque mantiene sus espacios en Radio Mitre y en el streaming de DirecTV GO, su energía actual está centrada en el sector privado. Esta transición es una respuesta a la necesidad de alejarse de la vorágine informativa constante para construir un presente con mayor independencia y capacidad de elección.

Entrenamiento de voceros y el salto al mundo corporativo

El núcleo de su nueva actividad es una empresa dedicada a brindar capacitaciones para corporaciones. Borghi aplica su trayectoria para trabajar en áreas críticas como la oratoria, el storytelling y el entrenamiento de voceros. Su propuesta busca que las organizaciones construyan una comunicación estratégica basada en su propia identidad y el ADN de cada institución.

El motivo detrás de este cambio radica en la transferencia de habilidades del periodismo de alta competencia al sector empresarial. Borghi detectó que el conocimiento sobre el manejo del discurso y la identidad comunicativa tiene un valor directo en el mercado privado, donde las compañías necesitan herramientas profesionales para potenciar la forma en que se comunican, más allá de la simple transmisión de información.

Proyectos creativos y estabilidad personal

Su expansión no se limita a las consultorías. La periodista también lidera una productora de contenidos y avanza en la creación de un documental basado en una historia real. Estos proyectos le permiten una flexibilidad que antes no tenía, organizando su agenda fuera de las exigencias del vivo diario en la televisión tradicional.

En lo personal, esta etapa coincide con una relación estable junto al empresario turístico Pablo Rodríguez. Con él comparte viajes y experiencias que se integran con naturalidad a su nueva rutina laboral. Así, Sandra Borghi construye una fase de su vida donde el foco está puesto en expandir su carrera desde un lugar de disfrute y autonomía.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la vida de guillermina, la hija de abel pintos en europa: vida universitaria, fotografia y visitas a sitios emblematicos

La vida de Guillermina, la hija de Abel Pintos en Europa: vida universitaria, fotografía y visitas a sitios emblemáticos

Por Redacción Espectáculos
andy kusnetzoff vuelve a la television con ph y reanudara su clasico duelo con mirtha legrand

Andy Kusnetzoff vuelve a la televisión con "PH" y reanudará su clásico duelo con Mirtha Legrand

100 anos de mel brooks: larga vida a la risa que aun nos salva

100 años de Mel Brooks: Larga vida a la risa que aún nos salva

Entre sus principales acreedores figuran entidades financieras y grandes cadenas de televisión como ESPN, Fox Corporation, Nexstar, MTV Networks.

Histórica marca de televisión por satélite se declaró en bancarrota y será apropiada por Elon Musk