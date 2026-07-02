2 de julio de 2026 - 17:35

Histórica marca de televisión por satélite se declaró en bancarrota y será apropiada por Elon Musk

Una empresa de TV satelital inició un proceso de bancarrota para reorganizar sus finanzas. Ahora SpaceX avanza con millonarias compras de activos.

Entre sus principales acreedores figuran entidades financieras y grandes cadenas de televisión como ESPN, Fox Corporation, Nexstar, MTV Networks.

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Lejos de tratarse de un cierre definitivo, el proceso busca reorganizar la estructura financiera de la compañía mientras concreta la venta de activos estratégicos. El objetivo es reducir una deuda multimillonaria y garantizar la continuidad de los servicios para millones de clientes.

El proceso judicial iniciado por Dish Wireless busca reorganizar las finanzas sin interrumpir las operaciones diarias.

El proceso judicial iniciado por Dish Wireless busca reorganizar las finanzas sin interrumpir las operaciones diarias.

Dish Wireless se declara en bancarrota para reorganizar su deuda

Dish Wireless LLC, junto con otras 17 filiales, entre ellas Sling TV LLC, solicitó acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. La decisión forma parte de un acuerdo de reestructuración diseñado para facilitar la venta de parte del espectro radioeléctrico perteneciente a su empresa matriz, EchoStar Corporation.

La compañía atraviesa una delicada situación económica luego de perder cientos de miles de clientes en los últimos años. Según los datos difundidos por EchoStar, durante el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2026 se registró una pérdida neta de 366.000 suscriptores de televisión paga, cerrando el período con 6,63 millones de abonados. Un año antes, la caída había sido de 381.000 clientes.

La disminución constante de usuarios refleja un cambio en los hábitos de consumo

Cada vez más hogares optan por cancelar los servicios tradicionales de televisión por satélite para contratar plataformas de streaming, una tendencia que impactó de lleno sobre los ingresos del sector.

Como parte del plan de reorganización, EchoStar espera concretar la venta de licencias de espectro inalámbrico a AT&T por 23.000 millones de dólares. Una vez completada esa operación, la empresa recibirá aproximadamente 20.250 millones de dólares netos, recursos que utilizará para cancelar buena parte de sus obligaciones financieras, entre ellas bonos garantizados por 2.000 millones de dólares cuyo vencimiento fue uno de los factores que impulsó la presentación judicial.

La empresa declaró activos estimados entre 1.000 y 10.000 millones de dólares.

La empresa declaró activos estimados entre 1.000 y 10.000 millones de dólares.

El acuerdo con SpaceX permitirá ampliar la red de Elon Musk

Además del negocio con AT&T, EchoStar ya había alcanzado otro acuerdo de gran impacto con SpaceX, la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk.

  • La operación contempla la venta de las licencias de espectro AWS-4 y H-Block por 17.000 millones de dólares, una cifra que se dividirá entre efectivo y acciones de SpaceX. El objetivo es potenciar el desarrollo del servicio Starlink Direct to Cell, la tecnología que busca ofrecer conectividad móvil directamente desde satélites.
  • En su momento, el director ejecutivo de EchoStar, Hamid Akhavan, explicó que la operación permitirá combinar el espectro de la empresa con la capacidad tecnológica y de lanzamiento de satélites de SpaceX para acelerar el desarrollo de las comunicaciones móviles desde el espacio.
  • Por su parte, la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, aseguró que el acuerdo contribuirá al objetivo de eliminar las zonas sin cobertura celular en distintas partes del mundo.

Aunque el proceso de bancarrota representa uno de los mayores desafíos en la historia reciente de Dish Wireless, la compañía apuesta a que las operaciones con AT&T y SpaceX le permitan estabilizar sus finanzas y mantener sus servicios en un mercado que cambia cada vez más rápido por el avance del streaming y las nuevas tecnologías de comunicación satelital.

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