Susana Giménez en modo Mundial: volverá a la televisión con un especial junto a Marley este viernes

Después de un largo período con escasas apariciones en la televisión, Susana Giménez volverá a la pantalla de Telefe y Canal 9 de Mendoza . Lo hará desde el escenario más caliente del deporte: el Mundial de fútbol. La conductora se sumará a una edición especial de "Por el mundo mundial" junto a Marley, recuperando una de las duplas más exitosas y queridas del canal.

La cita será este viernes 3 de julio, cuando la Selección argentina dispute los dieciseisavos de final frente a Cabo Verde en el Miami Stadium, en Florida. Desde allí, Susana acompañará la cobertura especial del ciclo, mezclando el clima de tribuna, el detrás de escena y el tono descontracturado que durante años convirtió sus viajes con Marley en un clásico de la televisión argentina.

La diva ingresará al estadio junto al conductor para transmitir en primera persona las emociones de una jornada decisiva para el equipo argentino. La propuesta buscará mostrar el color de las tribunas, el movimiento de los hinchas y todo lo que ocurre alrededor del partido, un terreno donde la química entre ambos suele imponerse por encima de cualquier análisis futbolístico.

La conductora ya se encuentra instalada en Miami a la espera del encuentro, que marcará el inicio de la fase de eliminación directa para la Selección. El ganador avanzará a los octavos de final.

El regreso tiene también un componente nostálgico. Durante los últimos años, Susana fue una de las figuras elegidas por Telefe para realizar coberturas especiales de los Mundiales, incluido el de Qatar 2022. Sin embargo, la ausencia de nuevas temporadas de su histórico programa dominical había reducido sus apariciones en la pantalla del canal.

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Para esta edición del torneo, Telefe había renovado el formato de "Por el mundo mundial" con Marley acompañado por Ian Lucas, el youtuber que ganó la última edición de "MasterChef Celebrity". Pero la llegada de la fase decisiva del campeonato trajo una sorpresa: el regreso de Susana para una emisión especial que volverá a reunir a una dupla cuya dinámica siempre estuvo más cerca de la comedia improvisada que del comentario deportivo.

El regreso de Susana Giménez: a qué hora se podrá ver el especial

Como el partido comenzará a las 19, "Por el mundo mundial" no ocupará su horario habitual de las 21.30. El programa se emitirá una vez finalizada toda la cobertura futbolística, aproximadamente entre las 22.30 y las 23, aunque el horario definitivo dependerá de la duración del encuentro y de la posibilidad de que haya tiempo suplementario o una definición por penales.

La programación especial de Telefe arrancará a las 16 con "Palpitando la previa". Luego continuará con "La previa" desde las 18.45, antes del partido. Una vez terminado el encuentro, el canal ofrecerá un análisis con entrevistas, repercusiones y el resumen de la jornada. Recién entonces llegará el turno del especial encabezado por Marley y Susana.

Por ahora, la participación de la conductora está confirmada únicamente para esta emisión. No existe información oficial sobre una continuidad en caso de que Argentina avance a los octavos de final. Si el seleccionado logra superar a Cabo Verde, será Telefe quien defina si la dupla seguirá acompañando la cobertura del Mundial.