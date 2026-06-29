La caída prolongada de Alemania, del Maracaná 2014 al golpe de Paraguay en el Mundial 2026

Hay equipos que no caen de un día para el otro. Alemania parece habitar esa categoría incómoda en la que la historia pesa tanto como el presente. En el Mundial 2026, Paraguay dio uno de los golpes de la fase final al eliminar a Alemani por penales , tras un 1 a 1 en los 120 minutos en el que el conjunto de Gustavo Alfaro encontró en Orlando Gill a su gran figura . El arquero contuvo dos remates en la definición y sostuvo una clasificación que ya se inscribe entre las más resonantes del torneo.

Brasil sufrió hasta el final, venció 2-1 a Japón y se metió en los octavos del Mundial 2026

El partido tuvo su propio guión: Julio Enciso abrió el marcador para el conjunto guaraní, Kai Havertz igualó en el complemento y el desarrollo se cerró en una tensión constante hasta la tanda de penales, donde Paraguay fue más preciso y más firme. Pero el resultado, en sí mismo, se inscribe en una historia más larga.

El recorrido reciente de Alemania tiene un origen simbólico que sigue presente en cada análisis: la final del Mundial 2014 en el Maracaná, cuando un gol de Mario Götze en el tiempo suplementario le dio el título ante Argentina.

Aquella noche, el festejo alemán se volvió imagen global. E ntre la euforia, algunos jugadores realizaron una celebración que imitaba a los “gauchos”, gesto que fue interpretado como burla y generó polémica dentro y fuera del país. La escena fue criticada por medios alemanes y obligó a la Federación Alemana de Fútbol a ofrecer disculpas públicas.

No fue un episodio aislado en términos simbólicos. Con el tiempo, aquel la imagen quedó asociada a un punto de inflexión que el propio rendimiento deportivo terminó amplificando.

image El equipo Alemania se burlo de la Selección Argentina tras ganarle la final del Mundial de Brasil 2014. "Así caminan los Gauchos", decían. Gentileza

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2071739363717689453&partner=&hide_thread=false ¡EL PENAL QUE LE DIO A PARAGUAY LA VICTORIA!



De esta manera, José Canale selló la histórica clasificación de la Albirroja a los octavos de final de la Copa del Mundo tras vencer a Alemania. pic.twitter.com/znZ7S38lo4 — TyC Sports (@TyCSports) June 29, 2026

El retroceso en la élite

Desde entonces, Alemania atravesó tres Mundiales consecutivos sin alcanzar los cuartos de final, una racha inédita en su historia moderna.

En Rusia 2018, el equipo quedó eliminado en fase de grupos por primera vez desde 1938. Perdió ante México, venció agónicamente a Suecia y cayó frente a Corea del Sur, cerrando una de las campañas más inesperadas de un campeón defensor.

En Qatar 2022, la historia volvió a repetirse con otro desenlace prematuro. Alemania no logró superar la fase de grupos pese a una victoria en el cierre ante Costa Rica, condicionada por el resultado paralelo entre Japón y España que definió su eliminación por diferencia de gol.

Embed - Jugadores Alemanes se Burlan de Argentina - Polémico Baile Gaucho 2014

Dos torneos, dos golpes consecutivos.

En 2026, el ciclo se profundizó. Alemania volvió a quedar fuera antes de los octavos de final, esta vez a manos de un rival que no partía como favorito y que supo sostener el partido hasta el límite.

Paraguay, ordenado y competitivo, resistió el intento alemán de imponer condiciones, empató el partido en el momento justo y encontró en los penales la confirmación de una noche histórica.

No hubo margen para la reacción. Ni para la épica que tantas veces acompañó a los equipos alemanes.

843bd71271e55217c9b18c44e6b24809f5258f6fw Orlando Gill le contuvo dos penales a los alemanes durante la serie definitoria. EFE

Una década sin continuidad

Más allá de los resultados puntuales, la secuencia expone un dato más estructural: entre 1954 y 2014, Alemania solo había quedado fuera de los cuartos de final en cuatro Mundiales. Desde entonces, acumula tres eliminaciones consecutivas antes de esa instancia.

El contraste es elocuente. Del orden sostenido durante décadas a una irregularidad que se repite en el escenario más exigente del fútbol mundial.

Paraguay, en ese contexto, no hace más que acelerar una tendencia que ya estaba en curso.

El campeón de 2014, el equipo que levantó la Copa en el Maracaná, hoy convive con un presente que lo obliga a mirar más hacia adentro que hacia su propio pasado glorioso.