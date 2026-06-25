Países Bajos derrotó a Túnez, terminó primero en su grupo y ya conoce a su rival en los 16avos del Mundial 2026

Países Bajos superó 3 a 1 a Túnez y se ubicó como líder del Grupo F del Mundial 2026 . En el estadio de Kansas City, el conjunto Naranja venció a los africanos con goles de Ellyes Skhiri ( en contra), Brian Brobbey y Jan Paul van Hecke. Mientras que para Túnez descontó Hazem Mastouri.

La Naranja resolvió el partido desde los primeros minutos. Apenas iban tres cuando un centro desde la izquierda terminó en un desafortunado desvío de Ellyes Skhiri contra su propio arco, una acción que abrió el marcador y condicionó rápidamente a Túnez.

La ventaja se amplió casi de inmediato. Brian Brobbey apareció a los siete minutos para convertir el segundo tanto y darle tranquilidad al equipo neerlandés, que manejó el desarrollo del encuentro con una diferencia de dos goles desde el inicio.

El seleccionado africano llegó al compromiso sin posibilidades de avanzar tras las contundentes derrotas sufridas frente a Suecia (5-1) y Japón (4-0). Aun así, encontró un momento de ilusión en el segundo tiempo gracias al cabezazo de Hazem Mastouri, que descontó a los 53 minutos y le dio algo de incertidumbre al trámite.

Sin embargo, la respuesta de Países Bajos fue inmediata. En una pelota parada, Jan Paul Van Hecke peinó un córner y Anis Ben Slimane terminó enviando el balón a su propia portería al intentar despejar, estableciendo el 3-1 definitivo.

Ocasiones de ambos lados y clasificación asegurada

Con el resultado prácticamente definido, los dos equipos generaron situaciones para volver a convertir. Hannibal Mejbri exigió a Bart Verbruggen con un potente remate desde fuera del área que el arquero desvió al córner, mientras que Tijjani Reijnders desperdició una oportunidad inmejorable tras un error del guardameta tunecino: intentó definir por encima del arquero, pero su remate dio en el poste.

El pitazo final confirmó el objetivo neerlandés. Con la victoria, Países Bajos finalizó en lo más alto del Grupo F con cuatro puntos, producto de un triunfo, un empate y una derrota, y se clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026.

Se viene Marruecos

El primer puesto de la zona le permitió a la Naranja Mecánica evitar otros cruces y ya tiene confirmado a su próximo rival. En la fase de 16avos de final se medirá con Marruecos, en busca de un lugar entre los mejores equipos del torneo.

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A los 7', Brobbey puso el 2-0 ante Túnez. pic.twitter.com/7t0AIddgr3 — TyC Sports (@TyCSports) June 25, 2026

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A los 3’, y gracias a un gol en contra de Skhiri, el conjunto europeo se puso 1 a 0 sobre Túnez. pic.twitter.com/bgFrIUxx8O — TyC Sports (@TyCSports) June 25, 2026