Ni España ni Uruguay: El inesperado rival que le tocaría a la Selección Argentina en 16vos del Mundial 2026

La Selección Argentina ya cumplió su primer objetivo en el Mundial 2026: asegurar el liderato del Grupo J antes de cerrar la primera fase. Ahora, con el pase en el bolsillo, el equipo de Lionel Scaloni espera con ansias la definición de su rival en los dieciseisavos de final , el cual saldrá del apasionante Grupo H.

Cuándo, a qué hora y contra quién jugaría la Selección Argentina en 16avos del Mundial 2026

El latido de un gigante: la Selección Argentina avanza firme al ritmo del Infinito

Esta zona, integrada por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita, se definirá este viernes por la noche. Aunque matemáticamente cualquiera de los cuatro puede ser el contrincante de la Albiceleste, un prestigioso pronóstico ya se la jugó por un candidato sorpresa.

Según un análisis de datos publicado por el medio deportivo estadounidense The Athletic (perteneciente a The New York Times), Cabo Verde tiene un 55% de probabilidades de terminar segundo en el Grupo H y convertirse en el rival de Argentina.

Lamine Yamal celebra el primer gol de su equipo durante el partido del Mundial 2026 entre España y Arabia Saudita.

Si el pronóstico matemático se cumple, el partido por los dieciseisavos de final se disputará el próximo viernes 3 de julio a las 19 (hora de Argentina) en Miami.

El conjunto africano se transformó en la gran revelación del certamen. En su primera participación mundialista y sin figuras de renombre internacional, sorprendió al planeta fútbol tras igualar 0-0 en el debut ante España y luego empatar 2-2 contra Uruguay, dejando a la Celeste al borde del abismo.

Porcentajes y probabilidades: ¿Qué chances tienen España, Uruguay y Arabia Saudita?

El estudio estadístico revela un panorama sumamente adverso para las potencias hispanohablantes en su lucha por el segundo puesto, mientras que posiciona a los asiáticos como la segunda opción más viable para el cruce con los campeones del mundo.

A continuación, el desglose de probabilidades para ocupar cada puesto del Grupo H:

Selección Probabilidades de ser primero Probabilidades para ser segundo (rival de Argentina) Cabo Verde 2% 55% Arabia Saudita Eliminado de esta opción 29% España 84% 10% Uruguay 14% 6%

Los escenarios que definen al rival de Argentina en 16vos del Mundial

En la fecha 3, los cruces serán Uruguay vs. España y Cabo Verde vs. Arabia Saudita.

El rival de Argentina será España si...

Uruguay le gana a España + empatan Cabo Verde y Arabia Saudita

Uruguay le gana a España + Arabia Saudita le gana a Cabo Verde

El rival será Cabo Verde si...

España le gana a Uruguay + Cabo Verde vence a Arabia Saudita

España le gana a Uruguay + empatan Cabo Verde y Arabia Saudita

El rival será Arabia Saudita si...

España le gana a Uruguay + Arabia Saudita le gana a Cabo Verde

Empatan España y Uruguay + Arabia Saudita le gana a Cabo Verde

Escenarios de desempate

Los criterios aplicables al caso son, en orden: diferencia de goles total, goles a favor, tabla de fair play (amarillas y rojas) y ranking FIFA.

Habrá desempate entre España o Cabo Verde si...

Empatan España y Uruguay + Cabo Verde golea a Arabia Saudita. El mejor ubicado de los dos va contra Argentina.

Habrá desempate entre Uruguay y Cabo Verde si...