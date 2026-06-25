25 de junio de 2026 - 16:27

¿Cuándo se cruzan Argentina y Brasil en el Mundial 2026? El camino hacia un superclásico histórico

Los dos seleccionados avanzaron en primer lugar en sus respectivos grupos de la Copa del Mundo y podrían cruzarse en la etapa de eliminación directa.

¿Cuándo se cruzan Argentina y Brasil en el Mundial 2026? El camino hacia un superclásico histórico.&nbsp; &nbsp;

¿Cuándo se cruzan Argentina y Brasil en el Mundial 2026? El camino hacia un superclásico histórico. 

 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La fase de grupos del Mundial 2026 o empieza a definir a sus candidatos y el continente sudamericano sonríe. Tanto la Selección Argentina como Brasil aseguraron el primer puesto en sus respectivas zonas y ya sellaron su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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Para que este histórico enfrentamiento se haga realidad, ambas selecciones deberán superar tres instancias previas de eliminación directa de máxima tensión:

  • Dieciseisavos de final

  • Octavos de final

  • Cuartos de final

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La Selecci&oacute;n Argentina goza de buena salud, de la mano de un Lionel Messi que se convirti&oacute; en leyenda tras el gol ante Austria.

La Selección Argentina goza de buena salud, de la mano de un Lionel Messi que se convirtió en leyenda tras el gol ante Austria.

Así fue el camino de Argentina al liderato del Grupo J

El equipo comandado por Lionel Scaloni avanzó a la siguiente ronda con puntaje ideal y mostrando un juego sólido. La Albiceleste liquidó su clasificación en las dos primeras fechas, lo que le permitió asegurar el liderazgo del Grupo J sin sufrir sobresaltos de última hora.

  • Fecha 1: Argentina 3 - 0 Argelia

  • Fecha 2: Argentina 2 - 0 Austria

¿Quién será el rival de Argentina en 16vos? Al haber clasificado en el primer puesto, la campeona del mundo se medirá contra el segundo del Grupo H, una zona que se mantiene abierta y donde cualquiera de sus integrantes tiene chances de avanzar.

Brasil - Escocia, por el Mundial 2026
Brasil domin&oacute; de punta a pnta su grupo y clasific&oacute; primero.&nbsp;

Brasil dominó de punta a pnta su grupo y clasificó primero.

Brasil se adueñó del Grupo C gracias a la diferencia de gol

Por su parte, la Verdeamarela de Carlo Ancelotti tuvo un cierre de fase de grupos espectacular. Aunque arrancó con dudas tras empatar 1-1 ante Marruecos en el debut, el combinado brasileño enderezó el rumbo con dos goleadas consecutivas por 3-0 ante Haití y Escocia.

Brasil sumó un total de 7 puntos, los mismos que Marruecos, pero la diferencia de gol fue la clave para amarrar el primer lugar:

SELECCIÓN PUNTOS GOLES A FAVOR DIFERENCIA DE GOLES
Brasil 7 7 +6
Marruecos 7 4 +3

Historial de la Selección Argentina vs. Brasil

  • 106 partidos oficiales
  • Argentina ganó 41 veces (160 goles)
  • Brasil venció en 39 ocasiones (155 goles)
  • Igualaron en 26 encuentros.
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