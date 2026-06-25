¿Cuándo se cruzan Argentina y Brasil en el Mundial 2026? El camino hacia un superclásico histórico. 

La fase de grupos del Mundial 2026 o empieza a definir a sus candidatos y el continente sudamericano sonríe. Tanto la Selección Argentina como Brasil aseguraron el primer puesto en sus respectivas zonas y ya sellaron su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Cuándo, a qué hora y contra quién jugaría la Selección Argentina en 16avos del Mundial 2026

El latido de un gigante: la Selección Argentina avanza firme al ritmo del Infinito

Con ambos gigantes clasificados como líderes, los fanáticos del fútbol ya empezaron a hacer cuentas: ¿Es posible un Superclásico de las Américas en esta Copa del Mundo? La respuesta es sí, pero habrá que esperar.

Debido a la distribución y el emparejamiento de las llaves en el cuadro oficial, Argentina y Brasil solo podrían cruzarse en una hipotética semifinal.

Para que este histórico enfrentamiento se haga realidad, ambas selecciones deberán superar tres instancias previas de eliminación directa de máxima tensión:

El equipo comandado por Lionel Scaloni avanzó a la siguiente ronda con puntaje ideal y mostrando un juego sólido. La Albiceleste liquidó su clasificación en las dos primeras fechas, lo que le permitió asegurar el liderazgo del Grupo J sin sufrir sobresaltos de última hora.

La Selección Argentina goza de buena salud, de la mano de un Lionel Messi que se convirtió en leyenda tras el gol ante Austria.

Fecha 1: Argentina 3 - 0 Argelia

Fecha 2: Argentina 2 - 0 Austria

¿Quién será el rival de Argentina en 16vos? Al haber clasificado en el primer puesto, la campeona del mundo se medirá contra el segundo del Grupo H, una zona que se mantiene abierta y donde cualquiera de sus integrantes tiene chances de avanzar.

Brasil - Escocia, por el Mundial 2026 Brasil dominó de punta a pnta su grupo y clasificó primero. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Brasil se adueñó del Grupo C gracias a la diferencia de gol

Por su parte, la Verdeamarela de Carlo Ancelotti tuvo un cierre de fase de grupos espectacular. Aunque arrancó con dudas tras empatar 1-1 ante Marruecos en el debut, el combinado brasileño enderezó el rumbo con dos goleadas consecutivas por 3-0 ante Haití y Escocia.

Brasil sumó un total de 7 puntos, los mismos que Marruecos, pero la diferencia de gol fue la clave para amarrar el primer lugar:

SELECCIÓN PUNTOS GOLES A FAVOR DIFERENCIA DE GOLES Brasil 7 7 +6 Marruecos 7 4 +3

Historial de la Selección Argentina vs. Brasil