El curioso look de Mauricio Pochettino en el Mundial 2026 que se volvió viral y desató bromas de Wayne Rooney: "Necesito su ropa"

La marca Hugo Boss confeccionó dos versiones exclusivas del conjunto en lana virgen que, ante las victorias, el técnico mantendrá por cábala frente a Turquía.

Mauricio Pochettino captó la atención del Mundial 2026 por su particular elección de vestuario. Tras conseguir dos victorias consecutivas con la selección de Estados Unidos, el entrenador argentino decidió repetir exactamente el mismo conjunto de camisa azul marino sobre una remera blanca, pantalones a tono y zapatillas deportivas blancas.

El impacto visual del técnico en el torneo fue tal que el exfutbolista inglés Wayne Rooney expresó en directo durante una transmisión de la BBC: “Si alguien tiene el número de Poch, por favor, que me lo envíe, necesito saber de dónde saca su ropa”. Rooney añadió que le encanta su estilo y bromeó sobre su deseo de tener un cabello similar al del argentino.

5f5578b609cea2b44b383f6e84edfce588638337 Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos en el Mundial 2026. EFE/EPA/STEPHAN BRASHEAR El diseño exclusivo de Hugo Boss tras el look de Pochettino Pese a la aparente sencillez del atuendo, no se trata de una elección casual de vestuario. La casa de moda alemana Hugo Boss diseñó dos versiones exclusivas de este conjunto, confeccionadas específicamente en lana virgen azul marino. Las prendas están personalizadas con el escudo de la Federación de Fútbol de Estados Unidos y, según la marca, son totalmente lavables y reutilizables para garantizar su uso durante toda la competencia.

En redes sociales, la vestimenta generó comparaciones de diverso tipo entre los usuarios. Algunos seguidores señalaron que Pochettino parece “exactamente el padre divorciado que entrena al equipo de béisbol del hijo” o un fisioterapeuta de clínica privada. Sin embargo, otros destacaron su capacidad para adaptar estilos de las culturas a las que dirige a lo largo de su carrera.

8664dad6d920448eb5206465477e9135a31501c1 Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos en el Mundial 2026. EFE/ Kenneth Fernández Superstición y el récord histórico de 96 años La repetición del uniforme responde a una cábala futbolera respaldada por los buenos resultados obtenidos en el campo. Un portavoz de la Federación de Estados Unidos confirmó que Pochettino mantendrá el mismo conjunto para el tercer partido ante Turquía. La organización justificó esta decisión citando al personaje Crash Davis de la película Bull Durham: “nunca hay que interrumpir una racha ganadora”.