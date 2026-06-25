Diogo Jota sigue presente en Portugal: el homenaje que luce la selección en el Mundial 2026 y apoya la lucha contra el cáncer

Cada unidad cuesta un euro y destina 50 céntimos a la Liga Portuguesa contra el Cáncer; el accesorio incluye el nombre de los 27 convocados para el torneo.

La selección de Portugal presentó este martes un brazalete solidario en homenaje a Diogo Jota, futbolista fallecido en 2025. El accesorio, propuesto por el primer ministro Luís Montenegro, será utilizado por los jugadores durante el Mundial 2026. Los aficionados pueden adquirir réplicas exactas para apoyar la lucha contra el cáncer.

Portugal debuta en un escenario mundialista marcado por la memoria de Diogo Jota. El delantero, que tenía 28 años cuando militaba en el Liverpool, falleció el 3 de julio de 2025 en un accidente de tráfico en España junto a su hermano André Silva. Ante su ausencia física en el campo, la Federación Portuguesa de Fútbol y el Gobierno luso han transformado su recuerdo en una causa benéfica nacional.

image ¿Qué lleva grabado el brazalete de Portugal en homenaje a Diogo Jota? El brazalete luce los colores de la bandera nacional y tiene grabados de forma detallada los nombres de los 27 futbolistas convocados por el seleccionador Roberto Martínez. A pesar de su fallecimiento el año pasado, el nombre de Jota figura simbólicamente entre los seleccionados para la competición internacional que se disputa actualmente en Estados Unidos, México y Canadá. Esta pieza de joyería deportiva será portada por los atletas en cada encuentro oficial del torneo.

La propuesta original de este brazalete surgió de una iniciativa del primer ministro Luís Montenegro, quien entregó personalmente el primer ejemplar a la delegación deportiva. En el proyecto colaboran activamente la Fundación FPF, Missão Continente y la Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Vitinha, integrante del plantel, fue uno de los portavoces encargados de explicar la carga emocional de un diseño que busca la cohesión entre el equipo y su país.

image Dónde comprar el brazalete y cómo beneficia a la Liga Portuguesa contra el Cáncer La logística para la comercialización de las réplicas oficiales se gestiona exclusivamente a través de la red de tiendas Continente. El precio de venta al público se ha fijado en un euro por cada unidad producida. De este importe recaudado, 50 céntimos se transfieren de forma directa a la Liga Portuguesa contra el Cáncer (LPCC) para apoyar el tratamiento de pacientes y la investigación médica en el país.