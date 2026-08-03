Países Bajos se suma a Francia, España, Portugal y otros países europeos que prevén fuertes complicaciones en los vuelos y el turismo hacia fines de 2026 por el conflicto en Medio Oriente

El agotamiento de las reservas de combustible y la crisis en el Estrecho de Ormuz ponen en riesgo las rutas aéreas y ya impactan en el precio de los pasajes.

La crisis energética derivada de los conflictos en Medio Oriente ha escalado hasta comprometer la logística aérea europea para finales de 2026. Países Bajos se ha unido oficialmente a la lista de naciones que evalúan reducciones en sus cronogramas de vuelos y aumentos en las tarifas debido a la escasez crítica de combustible para aviones.

La inestabilidad actual afecta directamente al Estrecho de Ormuz, el punto neurálgico por donde transita gran parte del crudo y el combustible refinado que consume el continente. Al reducirse el flujo por esta vía estratégica, las aerolíneas europeas enfrentan costos operativos disparados y una incertidumbre sin precedentes para la temporada de viajes de fin de año.

¿Por qué el Estrecho de Ormuz amenaza el suministro de combustible en Europa? La vulnerabilidad de Europa responde a un cambio estructural: en la última década, el continente redujo su capacidad de refinamiento propia y permitió que sus inventarios de combustible cayeran a niveles mínimos históricos. Sin reservas suficientes para amortiguar golpes externos, cualquier interrupción en las rutas de suministro se traduce casi de inmediato en cancelaciones de rutas y reprogramaciones forzosas.

España y Portugal, motores del turismo masivo, ya analizan ajustes en sus conexiones de larga distancia. En Países Bajos, el riesgo se concentra en sus aeropuertos principales, donde la falta de logística alternativa podría limitar la disponibilidad de franjas horarias para despegar. Italia y Grecia también permanecen bajo vigilancia por su dependencia del transporte aéreo para sostener sus economías regionales.

¿Cómo afecta la crisis al precio de los pasajes aéreos? Para intentar compensar el déficit, los importadores están recurriendo a mercados lejanos como Nigeria, India y Estados Unidos. Sin embargo, estas rutas alternativas implican viajes más largos y complejos, lo que encarece los presupuestos operativos de las compañías y, en última instancia, el valor de los tickets que paga el pasajero.