Una mujer y su perro vencieron al cáncer y cumplieron un sueño en el Campeonato Mundial de Surf Canino

Ambos superaron procesos oncológicos antes de compartir una tabla en la décima edición del certamen mundial celebrado en la costa de California.

Sophia Sadlowski y su perro Rusty, un Pinscher Miniatura de Huntington Beach, participaron en el World Dog Surfing Championships 2026 tras haber sobrevivido ambos al cáncer. La pareja compitió en la playa Linda Mar, en Pacifica, California, demostrando que la recuperación física y el vínculo humano-animal pueden superar los diagnósticos médicos más severos.

Sophia Sadlowski y Rusty no ganaron el trofeo principal, pero su presencia en el agua marcó la décima edición del evento el 1 de agosto. Rusty, equipado con un chaleco salvavidas verde con aleta de tiburón y gafas protectoras, mantuvo el equilibrio sobre la tabla junto a su dueña frente a cientos de espectadores en la playa Linda Mar. El certamen evaluó factores como la confianza, la duración del recorrido y el estilo de los perros en las olas.

La historia de este equipo comenzó de manera accidental cuando Rusty era apenas un cachorro en Huntington Beach. Sadlowski lo colocó sobre una tabla de surf únicamente para tomarle una fotografía, pero el perro, en lugar de saltar al agua, se mantuvo firme y navegó de regreso hasta la orilla. A los cuatro meses de edad, el Pinscher Miniatura ya participaba en su primera competición oficial, obteniendo un tercer puesto en su debut.

Recuperación oncológica y entrenamiento en las olas El camino hacia el mundial de 2026 estuvo interrumpido por un diagnóstico de cáncer que afectó tanto a la mujer como a su mascota en periodos cercanos. Aunque Sadlowski no reveló públicamente los tipos específicos de la enfermedad que enfrentaron, confirmó que actualmente ambos se encuentran completamente libres de cáncer. La participación en el campeonato de Pacifica funcionó como una celebración de su recuperación y un testimonio de resiliencia ante la adversidad.

El World Dog Surfing Championships, fundado originalmente en 2016, divide a los participantes por tamaño e incluye categorías de tándem donde los dueños surfean con sus perros en la misma tabla. Los jueces observan la coordinación y la técnica de los animales, premiando a aquellos que demuestran mayor control y compostura sobre el agua. Para Sadlowski y Rusty, los años de entrenamiento regular fortalecieron la confianza mutua y la coordinación necesaria para enfrentar las corrientes del Pacífico.

Además del aspecto competitivo, el evento anual recauda fondos para organizaciones de bienestar animal, rescate y promueve la adopción de mascotas. El certamen busca celebrar la relación estrecha entre las personas y sus perros a través del deporte, las actividades educativas y el entretenimiento familiar. Tras superar la enfermedad juntos, el simple hecho de compartir una ola representó para los protagonistas un triunfo superior a cualquier medalla o posición en el podio de ganadores.