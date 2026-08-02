Sin horno ni harina: la forma correcta de hacer el pan pita en sartén, fácil y rápido

La harina de almendras y un toque de vinagre permiten obtener una textura esponjosa en solo diez minutos, transformando la elaboración de pan casero sin gluten.

Pan pita en sartén, sin harina ni horno: así lo podés hacer en pocos minutos.

Preparar pan pita tradicional suele requerir amasado y tiempos de espera prolongados frente al horno. Sin embargo, existe una técnica que utiliza harina de almendras para lograr discos aireados y dorados directamente en la sartén. Esta alternativa saludable elimina las harinas refinadas y reduce el proceso a una mezcla simple y rápida.

El éxito de esta receta reside en la combinación equilibrada de ingredientes secos y húmedos. Se deben integrar dos tazas de harina de almendras con polvo de hornear y sal antes de sumar los huevos y el aceite de oliva. Si la masa resulta difícil de manejar, el agregado gradual de agua asegura una textura suave y moldeable para formar los bollos.

¿Por qué el vinagre le da esponjosidad al pan pita sin gluten? El uso de vinagre de manzana cumple una función técnica fundamental para suplir la ausencia de trigo. Al entrar en contacto con el polvo de hornear, se genera una reacción que aporta mayor esponjosidad a la masa de almendra, compensando la falta de la red elástica que normalmente proporciona el gluten. Esto permite que el pan desarrolle burbujas internas y no quede compacto.

Para lograr el resultado final, seguí estos pasos: Aplastar las porciones de masa hasta formar discos delgados de aproximadamente un centímetro de grosor. Colocar los discos en una sartén antiadherente a fuego medio para que el calor selle la superficie en pocos minutos. Cocinar tres minutos por lado, hasta que adquieran un tono ligeramente dorado. Esta técnica no solo ahorra energía al evitar el precalentamiento del horno, sino que ofrece una solución inmediata para quienes buscan opciones bajas en carbohidratos sin sacrificar la textura del pan artesanal.