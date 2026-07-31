Sin horno ni harina: la forma correcta de hacer el pan nube en sartén, fácil y rápido

El secreto no está en sumar ingredientes, sino en batir las claras y cocinar a fuego bajo. Con una sartén antiadherente se logra un pan nube aireado sin horno.

El pan nube en sartén es una alternativa rápida para preparar sin horno ni harina, pero su textura depende de una técnica precisa. La mezcla debe conservar el aire incorporado a las claras y cocinarse lentamente: si se bate poco, se integra con fuerza o se usa una llama alta, el resultado pierde volumen y puede quemarse antes de quedar firme.

Aunque se lo llama pan, no tiene la estructura de una masa tradicional. Se parece más a un bocado suave y esponjoso elaborado con huevo y quesos. Puede utilizarse para el desayuno, la merienda o como base de un sándwich pequeño, siempre teniendo en cuenta que queda más delicado y húmedo que una rodaja de pan común.

Los ingredientes para preparar pan nube en sartén 2 huevos a temperatura ambiente.

a temperatura ambiente. 100 gramos de queso crema blando, para integrarlo sin grumos.

blando, para integrarlo sin grumos. 50 gramos de queso rallado fino: puede ser reggianito, mozzarella de baja humedad o port salut.

fino: puede ser reggianito, mozzarella de baja humedad o port salut. Media cucharadita de polvo de hornear .

. Una pizca de sal y unas gotas de aceite para la sartén. Tener los ingredientes a una temperatura similar facilita la mezcla. La sartén debe ser antiadherente y contar con tapa, porque el vapor ayuda a que el centro se cocine antes de dar vuelta cada porción.

Paso a paso: cómo lograr una textura aireada Separá las claras de las yemas , sin dejar restos de yema en el recipiente de las claras.

, sin dejar restos de yema en el recipiente de las claras. Batí las claras a punto nieve firme . Al levantar el batidor deben formarse picos que mantengan la forma.

. Al levantar el batidor deben formarse picos que mantengan la forma. Mezclá las yemas con el queso crema hasta obtener una preparación lisa. Agregá el queso rallado, el polvo de hornear y la sal.

hasta obtener una preparación lisa. Agregá el queso rallado, el polvo de hornear y la sal. Incorporá las claras en dos o tres tandas , usando una espátula y movimientos envolventes desde abajo hacia arriba.

, usando una espátula y movimientos envolventes desde abajo hacia arriba. Calentá la sartén a fuego bajo y pasá apenas un papel con aceite por la superficie.

y pasá apenas un papel con aceite por la superficie. Formá porciones separadas con una cuchara, sin extenderlas demasiado. Tapá y cociná entre 8 y 10 minutos, controlando la base.

con una cuchara, sin extenderlas demasiado. Tapá y cociná entre 8 y 10 minutos, controlando la base. Dalas vuelta con una espátula ancha cuando estén firmes. Volvé a tapar y terminá la cocción a fuego bajo hasta que el otro lado quede dorado. Los errores que hacen que el pan nube se desinfle El problema más frecuente es mezclar las claras como si fuera una masa. Al revolver rápido o durante demasiado tiempo, las burbujas desaparecen. También conviene evitar porciones excesivamente grandes: cuanto más gruesas sean, más difícil será cocinarlas por dentro sin oscurecer la base.

Otro error es usar fuego medio o alto para acelerar el proceso. El queso y el huevo se doran con rapidez, por lo que la cocción lenta y tapada resulta indispensable. Tampoco hay que aplastar las porciones con la espátula ni intentar darlas vuelta antes de que los bordes se vean firmes.