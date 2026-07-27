Cookies de banana y avena: una receta fácil para disfrutar en el desayuno

Con solo cuatro ingredientes podés preparar estas cookies caseras de banana y avena. Una receta sencilla, rica y perfecta para empezar el día.

Hay mañanas en las que buscás algo dulce para acompañar el desayuno, pero no querés pasar demasiado tiempo en la cocina. Estas cookies de banana y avena pueden ser una solución práctica: la receta se prepara con pocos ingredientes, no necesita azúcar agregada y tiene una textura suave por dentro y ligeramente dorada por fuera.

Además, son una receta sencilla para preparar en casa y una buena oportunidad para compartir la cocina con los más chicos. Podés dejar que te ayuden a pisar las bananas, mezclar los ingredientes y dar forma a las cookies antes de llevarlas al horno.

Las galletas son suaves por dentro y doradas por fuera. WEB Qué necesitás para preparar las cookies de banana y avena Para esta receta vas a necesitar: 2 bananas pequeñas maduras.

pequeñas maduras. 1 taza de copos de avena.

Canela molida a gusto

molida a gusto Chispas de chocolate a gusto. La cantidad de chocolate es opcional, por lo que podés agregarlo según tus preferencias o directamente preparar las cookies sin este ingrediente.

El secreto está en elegir bananas bien maduras. Al estar más blandas, resultan fáciles de pisar y aportan humedad a la preparación. Además, su sabor naturalmente dulce permite elaborar las cookies sin necesidad de incorporar azúcar a la mezcla.

La avena completa la masa y aporta una textura característica. Si querés preparar la receta junto a los niños, también podés convertir el momento de mezclar y formar las galletas en una actividad para compartir en familia.

Gracias a sus ingredientes, las cookies pueden guardarse por semanas. WEB Cómo hacer las cookies de banana y avena paso a paso Primero, pelá las bananas y colocá la pulpa en un bol. Con la ayuda de un tenedor, pisalas bien hasta obtener un puré lo más uniforme posible. Este es uno de los pasos más sencillos para que los chicos puedan participar, siempre bajo supervisión. Después, incorporá la avena, la canela y las chispas de chocolate si decidís utilizarlas. Mezclá todo con una cuchara hasta integrar los ingredientes y conseguir una preparación húmeda y homogénea. Tomá pequeñas porciones de la mezcla con una cuchara y distribuilas sobre una bandeja para horno cubierta con papel vegetal o ligeramente engrasada. Dejá un pequeño espacio entre cada una para que no queden demasiado juntas durante la cocción. Precalentá el horno a 180 °C (350 °F) y, cuando haya alcanzado la temperatura, colocá la bandeja. Cociná las cookies durante aproximadamente 15 a 20 minutos, hasta que notes que están ligeramente doradas en la superficie. Durante este paso, mantené a los niños alejados del horno y de la bandeja caliente para evitar accidentes. Una vez que las cookies estén listas, retiralas con cuidado y dejalas enfriar antes de servirlas. El resultado será una galleta de textura suave en el interior y apenas dorada por fuera. Podés disfrutarlas durante el desayuno o la merienda, acompañadas de un vaso de leche, un jugo o una taza de café. WEB Las cookies de banana y avena son una alternativa fácil para resolver el desayuno o la merienda con una preparación casera y pocos ingredientes.