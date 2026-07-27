27 de julio de 2026 - 13:30

Los chefs coinciden: el puré más aireado no necesita más leche, sino un paso que casi nadie hace al pisar las papas

El secreto de este puré de papas no está en agregar más leche. Los chefs revelan un paso de cocina que cambia por completo la textura de la receta.

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Por Ignacio Alvarado

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La receta es una textura firme y sedosa acompañada por el sabor clásico del caramelo.

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Muchas personas creen que cuanto más líquido se agrega, más cremoso queda.

Sin embargo, el exceso de leche suele producir el efecto contrario.

El verdadero cambio ocurre mucho antes.

El paso que casi nadie hace y cambia la textura

Los cocineros profesionales recomiendan dejar que las papas liberen el vapor durante uno o dos minutos después de pisarlas, antes de incorporar cualquier ingrediente.

Ese breve descanso permite que parte de la humedad superficial se evapore.

Como resultado, el puré de papas absorbe mejor la manteca y la leche caliente, logrando una textura mucho más ligera y uniforme.

Este pequeño detalle, habitual en la cocina francesa, evita que el puré quede pesado o aguado.

La importancia del tipo de papa

No todas las variedades ofrecen el mismo resultado.

Los chefs suelen elegir papas con mayor contenido de almidón porque producen un puré de papas más esponjoso.

En Argentina, variedades como la Spunta funcionan muy bien para este tipo de receta, aunque también pueden utilizarse otras papas harinosas disponibles según la región.

Las papas demasiado cerosas conservan más agua y suelen generar un puré más compacto.

Los errores que arruinan el puré

Además del exceso de leche, existen otros errores frecuentes:

  • utilizar leche fría;
  • agregar la manteca al final;
  • procesar las papas con licuadora o mixer;
  • batir demasiado la preparación.

Los especialistas explican que un exceso de trabajo rompe la estructura del almidón y vuelve el puré elástico o gomoso.

Por eso siempre recomiendan utilizar un pisapapas o un prensapuré.

Cómo incorporar más aire sin agregar ingredientes

Una vez incorporada la leche caliente y la manteca, muchos chefs terminan la preparación mezclando suavemente con una espátula o una cuchara de madera mediante movimientos envolventes.

Ese gesto introduce pequeñas burbujas de aire sin romper la textura del puré.

No hace falta agregar más crema ni más manteca.

La diferencia está en la técnica.

Una receta simple que mejora con pequeños detalles

El puré de papas demuestra que las mejores recetas muchas veces dependen más de la técnica que de los ingredientes. Los chefs coinciden en que dejar escapar el vapor antes de incorporar los líquidos permite obtener una preparación mucho más aireada, suave y sabrosa sin modificar la esencia de esta clásica receta de cocina.

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