Cómo hacer una tarta de espinaca en 15 minutos: una receta fácil y deliciosa

Una tarta de espinaca puede cocinarse en aproximadamente 15 minutos cuando se parte de verduras previamente cocidas y bien escurridas. El tiempo corresponde principalmente al horno; el armado y el precalentado pueden demandar algunos minutos adicionales. La receta utiliza una sola tapa y deja el relleno descubierto, lo que acelera la cocción.

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La clave está en evitar el exceso de líquido, porque una espinaca húmeda puede dejar la base blanda y el centro sin terminar de cuajar .

Puede utilizarse espinaca fresca cocida brevemente o una presentación congelada. En ambos casos debe apretarse con las manos o dentro de un paño limpio hasta retirar la mayor cantidad posible de agua .

Primero hay que encender el horno a 220 °C . Mientras alcanza la temperatura, se aceita una tartera de entre 22 y 24 centímetros y se coloca la masa.

La espinaca debe picarse y mezclarse con los huevos, la ricota o el queso crema, el queso rallado, sal, pimienta y una pequeña cantidad de nuez moscada.

El relleno debe quedar húmedo, pero no líquido. Si todavía libera agua, puede sumarse una cucharada de pan rallado, que ayudará a absorberla durante la cocción.

La preparación se distribuye sobre la masa y se completa con pequeños cubos de queso cremoso. Conviene dejar los bordes libres y doblarlos ligeramente hacia adentro.

Cuánto tiempo necesita en el horno

La tarta se cocina entre 15 y 18 minutos en horno fuerte, según el grosor del relleno y la potencia del equipo. Estará lista cuando los bordes estén dorados y el centro se mantenga firme al mover suavemente el molde.

Si la base suele quedar húmeda, puede precocinarse la masa durante cinco minutos antes de agregar el relleno. Esta variante mejora la textura, aunque extiende el tiempo total de la receta.

Después de retirarla, conviene dejarla reposar tres minutos. El huevo y el queso continúan asentándose con el calor residual y permiten cortar porciones más firmes.

Los errores que pueden arruinar la tarta

El principal problema es no escurrir la espinaca. También puede quedar demasiado húmeda si se utiliza mucho queso crema líquido o se agregan vegetales crudos que liberan agua.

Otros errores frecuentes son: