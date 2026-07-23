23 de julio de 2026 - 14:20

Cómo hacer una tarta de espinaca en 15 minutos: una receta fácil y deliciosa

Con espinaca ya cocida, una tapa comprada y un relleno simple, esta preparación necesita solamente unos minutos de armado y una cocción rápida en horno fuerte.

Cómo hacer una tarta de espinaca en 15 minutos una receta fácil y deliciosa (3)
Por Andrés Aguilera

Una tarta de espinaca puede cocinarse en aproximadamente 15 minutos cuando se parte de verduras previamente cocidas y bien escurridas. El tiempo corresponde principalmente al horno; el armado y el precalentado pueden demandar algunos minutos adicionales. La receta utiliza una sola tapa y deja el relleno descubierto, lo que acelera la cocción.

Leé además

los panaderos tienen un truco: guardar el pan boca abajo durante las primeras horas cambia por completo la corteza

Los panaderos tienen un truco: guardar el pan boca abajo durante las primeras horas cambia por completo la corteza
los carniceros coinciden: el corte mas tierno para hacer milanesas no es el que la mayoria compra

Los carniceros coinciden: el corte más tierno para hacer milanesas no es el que la mayoría compra

La clave está en evitar el exceso de líquido, porque una espinaca húmeda puede dejar la base blanda y el centro sin terminar de cuajar.

Ingredientes para una tarta mediana

  • 1 tapa de tarta
  • 300 gramos de espinaca cocida y escurrida
  • 2 huevos
  • 150 gramos de ricota o queso crema firme
  • 100 gramos de queso cremoso o mozzarella
  • 2 cucharadas de queso rallado
  • Nuez moscada
  • Sal y pimienta
  • Aceite para el molde

Puede utilizarse espinaca fresca cocida brevemente o una presentación congelada. En ambos casos debe apretarse con las manos o dentro de un paño limpio hasta retirar la mayor cantidad posible de agua.

Cómo preparar el relleno

Primero hay que encender el horno a 220 °C. Mientras alcanza la temperatura, se aceita una tartera de entre 22 y 24 centímetros y se coloca la masa.

La espinaca debe picarse y mezclarse con los huevos, la ricota o el queso crema, el queso rallado, sal, pimienta y una pequeña cantidad de nuez moscada.

El relleno debe quedar húmedo, pero no líquido. Si todavía libera agua, puede sumarse una cucharada de pan rallado, que ayudará a absorberla durante la cocción.

La preparación se distribuye sobre la masa y se completa con pequeños cubos de queso cremoso. Conviene dejar los bordes libres y doblarlos ligeramente hacia adentro.

Cuánto tiempo necesita en el horno

La tarta se cocina entre 15 y 18 minutos en horno fuerte, según el grosor del relleno y la potencia del equipo. Estará lista cuando los bordes estén dorados y el centro se mantenga firme al mover suavemente el molde.

Si la base suele quedar húmeda, puede precocinarse la masa durante cinco minutos antes de agregar el relleno. Esta variante mejora la textura, aunque extiende el tiempo total de la receta.

Después de retirarla, conviene dejarla reposar tres minutos. El huevo y el queso continúan asentándose con el calor residual y permiten cortar porciones más firmes.

Los errores que pueden arruinar la tarta

El principal problema es no escurrir la espinaca. También puede quedar demasiado húmeda si se utiliza mucho queso crema líquido o se agregan vegetales crudos que liberan agua.

Otros errores frecuentes son:

  • Colocar la tarta en un horno que todavía está frío.
  • Usar un molde demasiado pequeño y formar un relleno excesivamente alto.
  • Cortarla inmediatamente después de retirarla.
  • Dejar la espinaca cocida durante horas a temperatura ambiente.
  • Manipular los huevos y las verduras sin limpiar las superficies utilizadas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

pan de ajo y aceite de oliva hecho en sarten: listo en 5 minutos para acompanar el cafe o mate de la tarde

Pan de ajo y aceite de oliva hecho en sartén: listo en 5 minutos para acompañar el café o mate de la tarde

Pan de focaccia: paso a paso para tenerlo listo en 5 minutos. 

Pan de focaccia hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

pan de limon y chocolate hecho en sarten: listo en 5 minutos e ideal para acompanar las meriendas

Pan de limón y chocolate hecho en sartén: listo en 5 minutos e ideal para acompañar las meriendas

pan de ajo y queso sin gluten hecho en sarten: una receta facil, esponjosa y lista en menos de 10 minutos

Pan de ajo y queso sin gluten hecho en sartén: una receta fácil, esponjosa y lista en menos de 10 minutos