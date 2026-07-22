Los carniceros coinciden: el corte más tierno para hacer milanesas no es el que la mayoría compra

Las milanesas son uno de los platos más preparados en la cocina argentina, pero no todos los cortes ofrecen el mismo resultado. Aunque muchas personas compran nalga casi por costumbre, los carniceros explican que existen otras opciones que pueden resultar más tiernas, rendidoras o económicas según el tipo de receta que se quiera preparar.

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La elección correcta no depende únicamente del precio.

También influyen la cantidad de grasa, la textura de las fibras y el uso que tendrá la carne.

Muchos carniceros coinciden en que el peceto ofrece una de las milanesas más tiernas cuando se corta correctamente y en fetas finas.

Se trata de un músculo muy magro, con fibras compactas y un sabor suave.

Su principal ventaja es que casi no tiene nervios ni grasa visible, por lo que cada bocado resulta uniforme.

Como desventaja, suele tener un precio más elevado que otros cortes tradicionales.

Nalga, cuadrada o peceto: ¿cuál conviene?

Nalga

Es la opción más elegida.

Tiene buena relación entre terneza, rendimiento y precio.

Resulta ideal para quienes preparan milanesas con frecuencia y buscan un equilibrio entre calidad y costo.

Cuadrada

Generalmente cuesta menos que la nalga.

Presenta fibras un poco más marcadas, pero bien cortada y ligeramente golpeada produce excelentes milanesas.

Es una gran alternativa para familias numerosas.

Peceto

Es el corte más tierno de los tres.

Su textura delicada lo convierte en una excelente opción para milanesas premium o preparaciones donde se busca una carne muy suave.

¿Cuál rinde más?

En rendimiento, la nalga suele ubicarse entre las mejores alternativas porque combina buen tamaño, poco desperdicio y facilidad para obtener bifes parejos.

El peceto prácticamente no genera descarte, aunque su forma hace que las últimas fetas sean más pequeñas.

La cuadrada permite conseguir una mayor cantidad de milanesas por kilo, especialmente cuando el presupuesto es más ajustado.

La mejor elección depende de cada receta

Los carniceros coinciden en que no existe un único corte perfecto para todas las milanesas. La nalga sigue siendo la alternativa más equilibrada para el uso diario, el peceto sobresale por su terneza y la cuadrada ofrece una excelente relación entre precio y rendimiento. Elegir según cada receta permite obtener mejores resultados sin gastar de más.