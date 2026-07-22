22 de julio de 2026 - 08:58

Oro puro que va a la basura: 8 ideas para reutilizar un viejo ventilador y convertirlo en objetos decorativos para la casa

Un viejo ventilador puede convertirse en piezas de decoración gracias al reciclaje creativo, con ideas originales para renovar el hogar sin gastar demasiado.

image
Por Ignacio Alvarado

Leé además

El material de los guantes son de gran utilidad para 3 ideas necesarias en casa.

Los guantes viejos de lana no los tires, tenés un tesoro en casa: las 3 ideas útiles que le dan valor
oro puro que va a tu basura: 7 formas elegantes de reutilizar una vieja escalera de madera dentro de tu casa

Oro puro que va a tu basura: 7 formas elegantes de reutilizar una vieja escalera de madera dentro de tu casa

No hace falta aprovechar el motor ni realizar modificaciones eléctricas.

De hecho, las propuestas más seguras son aquellas que reutilizan únicamente las piezas metálicas o plásticas que ya no presentan riesgos.

Estas son ocho ideas fáciles de adaptar.

1. Pantalla para una lámpara de estilo industrial

La rejilla metálica del ventilador puede convertirse en una llamativa pantalla para una lámpara colgante o de mesa.

Después de limpiarla y pintarla, aporta un estilo industrial muy utilizado en livings y estudios.

2. Macetero colgante

La estructura circular funciona como soporte para pequeñas macetas con plantas colgantes.

Solo hace falta fijar una base y agregar sogas o cadenas resistentes.

3. Organizador de pared

La rejilla también puede utilizarse para colgar fotos, notas, llaves, herramientas pequeñas o accesorios mediante ganchos metálicos.

Es perfecta para escritorios o recibidores.

4. Reloj de pared

Con un mecanismo de reloj y una base de madera, la rejilla del ventilador se transforma en una pieza decorativa original que conserva su estética vintage.

5. Centro de mesa

La base metálica puede reutilizarse para sostener velas LED, flores secas o pequeños objetos decorativos.

Es una opción sencilla para comedores o mesas ratonas.

6. Estante industrial

Combinando la estructura con una tabla de madera reciclada se obtiene un pequeño estante decorativo para libros, plantas o recuerdos.

7. Soporte para luces LED

La rejilla permite distribuir una guirnalda de luces cálidas creando una luminaria decorativa ideal para balcones, galerías o dormitorios.

8. Escultura decorativa

Las aspas, previamente lijadas y sin filos, pueden integrarse en una composición artística junto con madera y metal reciclados para crear una pieza única.

Una segunda vida para un electrodoméstico olvidado

Un viejo ventilador todavía puede aportar mucho al hogar cuando se lo mira desde otra perspectiva. El reciclaje creativo demuestra que muchas piezas aparentemente inútiles esconden un enorme potencial para fabricar objetos de decoración originales, seguros y con mucha personalidad, evitando además generar más residuos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

No tires tus frascos vacíos: antes, poné en práctica estas ideas de reciclaje. 

No tires los frascos de café vacíos, posees un tesoro en tus manos: 3 ideas japonesas de bricolaje para reutilizarlos en casa

oro puro que va a tu basura: 6 usos decorativos para reutilizar las pantallas viejas de lamparas

Oro puro que va a tu basura: 6 usos decorativos para reutilizar las pantallas viejas de lámparas

Estas ideas permiten ahorrar dinero y aprovechar al máximo un material resistente, liviano y fácil de reciclar en casa.

Las latas de bebidas no las tires, son un tesoro en casa: las 3 ideas útiles que le dan valor

Además de ahorrar dinero, reutilizar una bicicleta permite reducir residuos y crear objetos únicos en casa.

Si tenés una bicicleta vieja en casa, tenés un tesoro: los 3 usos nuevos que le dan valor