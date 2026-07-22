Oro puro que va a la basura: 8 ideas para reutilizar un viejo ventilador y convertirlo en objetos decorativos para la casa

Agregar Los Andes en

Cuando un ventilador deja de funcionar, muchas personas lo consideran un electrodoméstico sin solución y termina en un punto de reciclaje o directamente en la basura. Sin embargo, quienes trabajan con reciclaje creativo aseguran que varias de sus piezas pueden reutilizarse para fabricar objetos de decoración con estilo industrial, vintage o moderno que aportan personalidad a cualquier hogar .

Oro puro que va a tu basura: 7 formas elegantes de reutilizar una vieja escalera de madera dentro de tu casa

Los guantes viejos de lana no los tires, tenés un tesoro en casa: las 3 ideas útiles que le dan valor

No hace falta aprovechar el motor ni realizar modificaciones eléctricas.

De hecho, las propuestas más seguras son aquellas que reutilizan únicamente las piezas metálicas o plásticas que ya no presentan riesgos.

Estas son ocho ideas fáciles de adaptar.

La rejilla metálica del ventilador puede convertirse en una llamativa pantalla para una lámpara colgante o de mesa.

Después de limpiarla y pintarla, aporta un estilo industrial muy utilizado en livings y estudios.

2. Macetero colgante

La estructura circular funciona como soporte para pequeñas macetas con plantas colgantes.

Solo hace falta fijar una base y agregar sogas o cadenas resistentes.

3. Organizador de pared

La rejilla también puede utilizarse para colgar fotos, notas, llaves, herramientas pequeñas o accesorios mediante ganchos metálicos.

Es perfecta para escritorios o recibidores.

4. Reloj de pared

Con un mecanismo de reloj y una base de madera, la rejilla del ventilador se transforma en una pieza decorativa original que conserva su estética vintage.

5. Centro de mesa

La base metálica puede reutilizarse para sostener velas LED, flores secas o pequeños objetos decorativos.

Es una opción sencilla para comedores o mesas ratonas.

6. Estante industrial

Combinando la estructura con una tabla de madera reciclada se obtiene un pequeño estante decorativo para libros, plantas o recuerdos.

7. Soporte para luces LED

La rejilla permite distribuir una guirnalda de luces cálidas creando una luminaria decorativa ideal para balcones, galerías o dormitorios.

8. Escultura decorativa

Las aspas, previamente lijadas y sin filos, pueden integrarse en una composición artística junto con madera y metal reciclados para crear una pieza única.

Una segunda vida para un electrodoméstico olvidado

Un viejo ventilador todavía puede aportar mucho al hogar cuando se lo mira desde otra perspectiva. El reciclaje creativo demuestra que muchas piezas aparentemente inútiles esconden un enorme potencial para fabricar objetos de decoración originales, seguros y con mucha personalidad, evitando además generar más residuos.