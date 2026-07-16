16 de julio de 2026 - 20:15

Las latas de bebidas no las tires, son un tesoro en casa: las 3 ideas útiles que le dan valor

Las latas de bebidas pueden reutilizarse de formas muy prácticas. Con pocos materiales y algunos minutos, pueden convertirse en distintas ideas para casa.

Estas ideas permiten ahorrar dinero y aprovechar al máximo un material resistente, liviano y fácil de reciclar en casa.

Estas ideas permiten ahorrar dinero y aprovechar al máximo un material resistente, liviano y fácil de reciclar en casa.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Cada día se desechan miles de latas de aluminio que todavía pueden tener una segunda vida. Gracias a su resistencia, ligereza y facilidad para trabajarlas, son un material ideal para distintos proyectos de reciclaje dentro de casa. Tres ideas son simples de realizar en poco tiempo.

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Con herramientas simples y algunas precauciones para evitar cortes, estas latas pueden transformarse en objetos decorativos y funcionales que ayudan a organizar espacios o embellecer jardines sin gastar de más.

Antes de comenzar cualquier proyecto, es importante tomar algunas precauciones para evitar accidentes.

Antes de comenzar cualquier proyecto, es importante tomar algunas precauciones para evitar accidentes.

Macetas para plantas y hierbas aromáticas

Las latas son una excelente opción para cultivar pequeñas plantas o hierbas de cocina.

Materiales necesarios:

  • Una lata de bebida vacía.
  • Abrelatas de seguridad.
  • Papel de lija.
  • Pintura (opcional).
  • Tierra para macetas.
  • Semillas o una planta pequeña.

Paso a paso:

  1. Retirá la parte superior de la lata con un abrelatas de seguridad.
  2. Lijá cuidadosamente los bordes para eliminar cualquier filo.
  3. Pintá el exterior si querés darle un diseño personalizado.
  4. Llená la lata con tierra para macetas.
  5. Colocá las semillas o trasplantá una planta pequeña.
  6. Ubicala en un lugar con buena luz y regá según las necesidades de la especie.
Para este tipo de reciclaje es preferible usar siempre guantes durante los cortes.

Para este tipo de reciclaje es preferible usar siempre guantes durante los cortes.

Organizador para el escritorio

También pueden convertirse en un práctico portalápices o contenedor para pequeños objetos.

Materiales necesarios:

  • Una lata limpia.
  • Papel adhesivo o papel de colores.
  • Pegamento o cinta adhesiva.
  • Un pequeño imán o un trozo de madera.

Paso a paso:

  1. Retirá completamente la tapa de la lata.
  2. Verificá que el borde quede liso y seguro.
  3. Decorá el exterior con papel de colores o papel adhesivo.
  4. Pegá un imán o una pequeña base de madera en el fondo para darle mayor estabilidad.
  5. Utilizala para guardar lápices, biromes, marcadores, clips o tijeras.

Láminas de aluminio para manualidades

El aluminio de las latas también sirve para crear adornos y otras piezas decorativas.

Materiales necesarios:

  • Una lata vacía.
  • Guantes resistentes.
  • Tijeras para metal.
  • Lima.

Paso a paso:

  1. Colocate guantes para proteger las manos.
  2. Cortá cuidadosamente un lateral de la lata y retirale la base.
  3. Abrí el aluminio hasta obtener una lámina plana.
  4. Recortá las figuras o diseños que quieras realizar.
  5. Limá todos los bordes para evitar que queden filosos.
  6. Utilizá las piezas para decorar tarjetas, hacer adornos o distintos proyectos de manualidades.

Las latas de bebidas pueden convertirse en mucho más que un simple residuo. Con unos pocos materiales y procedimientos sencillos es posible darles una nueva utilidad como macetas para hierbas, organizadores de escritorio o láminas para manualidades.

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