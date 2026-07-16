Las cáscaras de banana no las tires, son un tesoro para tu casa: 4 formas de reciclarlas de forma sencilla

La cáscara de banana suele terminar directamente en la basura , pero puede tener una segunda vida gracias a distintas ideas de reciclaje y reutilización. Este residuo orgánico contiene nutrientes y compuestos que pueden resultar útiles tanto para las plantas como para algunas tareas domésticas.

Por Redacción Por Las Redes

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Si buscás reducir los residuos y aprovechar al máximo los alimentos , estas alternativas pueden ayudarte a darle un nuevo uso antes de desecharla.

Uno de los usos más conocidos de la cáscara de banana es como fertilizante casero.

Al descomponerse, aporta minerales como potasio, fósforo, magnesio y calcio , nutrientes importantes para el desarrollo de muchas plantas ornamentales y de jardín.

Cortarla en pequeños trozos.

Enterrarla a unos centímetros de profundidad cerca de la planta.

Incorporarla a una compostera para obtener un abono orgánico más completo.

Es importante no dejar las cáscaras sobre la superficie de la tierra, ya que pueden atraer insectos o retrasar su descomposición.

2. Dar brillo a objetos de cuero

La parte interior de la cáscara contiene aceites naturales que pueden ayudar a retirar polvo y devolver algo de brillo a artículos de cuero.

Puede utilizarse sobre:

Zapatos.

Botas.

Carteras.

Cinturones.

Muebles de cuero.

Solo hay que frotar suavemente la parte interna de la cáscara sobre la superficie y luego pasar un paño limpio y seco para retirar cualquier residuo.

Antes de aplicarla sobre piezas delicadas o de gran valor, conviene probar el método en una zona poco visible.

3. Incorporarla al compost

Si tenés una compostera, la cáscara de banana es uno de los residuos orgánicos más recomendables para incorporar.

Al degradarse, ayuda a producir compost rico en nutrientes que luego puede utilizarse para mejorar la calidad del suelo en macetas, huertas y jardines.

Para acelerar el proceso de descomposición, se recomienda cortarla en pequeños fragmentos antes de incorporarla al compost.

Qué beneficios tiene reutilizar las cáscaras de banana

Aprovechar este residuo orgánico ofrece varias ventajas tanto para el hogar como para el ambiente: