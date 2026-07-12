5 alimentos con más magnesio que una banana y que deberías sumar a tu dieta

Una onza de semillas de calabaza contiene 168 miligramos de magnesio, lo que representa el 40% del valor diario, superando drásticamente los 32 miligramos de una banana.

Estos son los alimentos con más magnesio que la banana.

La banana es reconocida popularmente como una fuente rica en nutrientes, pero su aporte de magnesio es limitado frente a otros alimentos cotidianos. Con apenas 32 miligramos por unidad, esta fruta solo cubre el 7,6% de la necesidad diaria recomendada, mientras que diversas semillas y legumbres ofrecen concentraciones significativamente superiores.

El magnesio actúa como un mineral esencial en procesos biológicos críticos que incluyen la síntesis de ADN, la función muscular y la regulación de la presión arterial. Una pequeña porción de 28 gramos de semillas de calabaza proporciona 168 miligramos de este mineral, lo que facilita alcanzar los objetivos nutricionales sin necesidad de ingerir grandes cantidades de alimento.

¿Qué frutos secos y legumbres superan el magnesio de la banana? Las semillas de chía también superan el registro de la banana con 95 miligramos por cada tres cucharadas, cubriendo el 23% de los requerimientos diarios. En el rubro de los frutos secos, una onza de almendras suministra 76,5 miligramos de magnesio, mientras que la misma cantidad de anacardos aporta 82,8 miligramos, duplicando el valor de la fruta tradicional.

Las legumbres ofrecen una alternativa económica para complementar la dieta diaria. Media taza de porotos negros contiene 42 miligramos de magnesio, mientras que el edamame incrementa esta cifra hasta los 50 miligramos por ración. Estos alimentos pueden integrarse en sopas o ensaladas, permitiendo una absorción de nutrientes más eficiente que el consumo aislado de frutas.

¿Por qué la espinaca es clave y cuánto magnesio se necesita por día? Entre las verduras, la espinaca hervida destaca como uno de los recursos más potentes para el organismo. Una sola taza de este vegetal cocido concentra 156 miligramos de magnesio, lo que representa el 37% de la demanda diaria de un adulto masculino. Otros alimentos como los cereales fortificados y el salvado de trigo también superan el aporte de la banana, con registros que oscilan entre los 42 y 61 miligramos por porción.

Las recomendaciones de ingesta varían según la edad y el sexo: los hombres adultos requieren 420 miligramos y las mujeres 320 miligramos al día. Dado que el cuerpo absorbe solo entre el 30% y el 40% del magnesio dietético, la selección de alimentos con alta densidad mineral es clave para el desarrollo de los huesos y la producción de energía.