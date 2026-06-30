Banana Split sin hornear: la receta de 20 minutos con base crujiente de chocolate y crema de queso

Esta versión incorpora un estabilizador de repostería para estabilizar la crema de nata y queso, junto a una cobertura de chocolate negro con aceite de coco para un acabado brillante.

La tarta Banana Split sin horno es una alternativa práctica para disfrutar de un postre clásico en formato pastel. Con una base de galletas de chocolate y un relleno de crema con trozos de fruta, esta receta destaca por su rapidez de montaje, requiriendo apenas 20 minutos de preparación activa antes de enfriarse.

La estructura de este pastel comienza con una base sólida de galletas de chocolate trituradas. Estas se mezclan con mantequilla derretida para formar una capa compacta que se presiona contra el fondo de un molde circular. Una vez lista, la base debe reposar en el frigorífico mientras se elabora el cuerpo del postre, asegurando una textura firme al servir.

image ¿Cómo se prepara el relleno cremoso de queso, nata y plátano? El relleno combina queso quark con nata montada, azúcar glass y extracto de vainilla. El uso de San-apart es fundamental en este paso para que la crema adquiera la consistencia necesaria sin perder ligereza. A esta mezcla se incorporan rodajas finas de plátano previamente bañadas en zumo de limón, un paso que evita que la fruta se oscurezca y aporta un toque de acidez.

Una vez obtenida la crema base, se añaden virutas de chocolate negro para introducir un contraste de texturas en cada bocado. La mezcla se vierte sobre la base de galletas ya fría, alisando la superficie para recibir la cobertura final. Este pastel busca replicar los sabores del postre Banana Split tradicional mediante la integración directa de sus ingredientes principales en una estructura de tarta fría.

image ¿Cuánto tiempo de refrigeración necesita la tarta y cómo se sirve? La cobertura superior se elabora con chocolate amargo temperado al baño maría. Para lograr un acabado brillante y una textura que no se quiebre excesivamente al cortar, se añade una pequeña proporción de aceite de coco a la manteca de cacao derretida. Esta mezcla líquida se distribuye uniformemente sobre la capa de crema antes de someter el pastel a un proceso de enfriado prolongado.

La refrigeración es la etapa más crítica de la receta. El pastel requiere un mínimo de cuatro horas dentro del frigorífico para que las capas se asienten y la crema se estabilice por completo, aunque se recomienda dejarlo durante toda la noche. Este tiempo de reposo permite que los sabores se integren y que la base de galleta recupere su dureza característica. image Al momento de servir, es necesario retirar el aro del molde con cuidado. Un detalle técnico importante para obtener porciones limpias es calentar ligeramente la hoja del cuchillo antes de realizar cada corte sobre la cobertura de chocolate endurecida. Servida directamente de la nevera, la tarta mantiene su frescura, siendo una opción versátil para eventos sociales o cenas de verano.