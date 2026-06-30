Oficializaron el aumento de las jubilaciones desde julio: la mínima quedó en $411.989

El Gobierno nacional oficializó este martes un nuevo incremento en las jubilaciones y pensiones que comenzará a regir desde julio de 2026, junto con la actualización de la Prestación Básica Universal (PBU), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las bases imponibles del sistema previsional.
La medida fue establecida mediante la Resolución 186/2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social, publicada en el Boletín Oficial.
De acuerdo con la normativa, el haber mínimo garantizado será de $411.989,33 a partir de julio, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.772.298,06.
Asimismo, la resolución fijó los nuevos montos de las prestaciones previsionales:
- Jubilación mínima: $411.989,33.
- Jubilación máxima: $2.772.298,06.
- Prestación Básica Universal (PBU): $188.466,31.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $329.591,46.
Por otra parte, también se actualizaron las bases imponibles para los aportes y contribuciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Desde julio de 2026, la base mínima será de $138.757,90, mientras que la base máxima se ubicará en $4.509.567,41.
La actualización de estos valores forma parte del esquema de movilidad previsional vigente y comenzará a aplicarse con los haberes correspondientes al mes de julio.