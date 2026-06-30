30 de junio de 2026 - 08:41

Oficializaron el aumento de las jubilaciones desde julio: la mínima quedó en $411.989

El Gobierno oficializó los nuevos valores a través de una resolución de la ANSES publicada en el Boletín Oficial. También se actualizaron las bases imponibles mínima y máxima para los aportes previsionales.

Aumentan las jubilaciones desde julio: cuánto cobrarán el haber mínimo, la PBU y la PUAM

Aumentan las jubilaciones desde julio: cuánto cobrarán el haber mínimo, la PBU y la PUAM

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Cada vez son más los jubilados que reclaman ante la justicia.

Cada vez son más los jubilados que reclaman ante la justicia.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Gobierno nacional oficializó este martes un nuevo incremento en las jubilaciones y pensiones que comenzará a regir desde julio de 2026, junto con la actualización de la Prestación Básica Universal (PBU), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las bases imponibles del sistema previsional.

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La medida fue establecida mediante la Resolución 186/2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social, publicada en el Boletín Oficial.

De acuerdo con la normativa, el haber mínimo garantizado será de $411.989,33 a partir de julio, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.772.298,06.

Asimismo, la resolución fijó los nuevos montos de las prestaciones previsionales:

  • Jubilación mínima: $411.989,33.
  • Jubilación máxima: $2.772.298,06.
  • Prestación Básica Universal (PBU): $188.466,31.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $329.591,46.

Por otra parte, también se actualizaron las bases imponibles para los aportes y contribuciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Desde julio de 2026, la base mínima será de $138.757,90, mientras que la base máxima se ubicará en $4.509.567,41.

La actualización de estos valores forma parte del esquema de movilidad previsional vigente y comenzará a aplicarse con los haberes correspondientes al mes de julio.

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