Si tenés una bicicleta vieja en casa, tenés un tesoro: los 3 usos nuevos que le dan valor

Reciclaje. Con pocos materiales y herramientas básicas, una bicicleta antigua puede convertirse en tres ideas originales para decorar la casa.

Además de ahorrar dinero, reutilizar una bicicleta permite reducir residuos y crear objetos únicos en casa.

Antes de amontonar una bicicleta vieja en el garaje, el patio o un rincón de la casa, podemos convertirla en un objeto decorativo y funcional. En lugar de desecharla, es posible reutilizar sus piezas para crear elementos útiles con muy poco presupuesto.

La tendencia del reciclaje creativo ganó popularidad porque permite aprovechar materiales existentes, reducir residuos y darle personalidad a los ambientes. Con herramientas simples y algo de tiempo, una bicicleta en desuso puede transformarse en ideas originales y valiosas.

Cada parte de la bicicleta tiene formas que pueden adaptarse a distintos proyectos decorativos. WEB Soporte para macetas de jardín Materiales necesarios Bicicleta vieja.

vieja. Lija.

Pintura en aerosol resistente a la intemperie.

en aerosol resistente a la intemperie. Cestas de alambre, cajas de madera o macetas.

de alambre, de madera o Tornillos o abrazaderas metálicas. Paso a paso Retirá la cadena y los engranajes para limpiar la zona de la transmisión. Lijá las partes oxidadas del cuadro. Aplicá una nueva capa de pintura resistente a la intemperie. Fijá las cestas o macetas al portaequipajes trasero, al manillar o a la parte frontal. Colocá flores de temporada o plantas ornamentales. Este proyecto convierte la bicicleta en un jardín portátil que aporta color y un estilo vintage al patio, balcón o entrada de la casa.

Lámpara decorativa con ruedas de bicicleta Materiales necesarios Dos ruedas de bicicleta.

de bicicleta. Disco de la cadena.

de la cadena. Cable eléctrico.

eléctrico. Portalámparas.

Lámpara de escritorio o foco decorativo.

de escritorio o foco decorativo. Herramientas de corte para algunos rayos. Paso a paso Limpiá bien las ruedas y retirá las cubiertas. Cortá parte de los rayos para formar un arco de aproximadamente tres cuartos de círculo. Utilizá el disco de la cadena como base para equilibrar la estructura. Pasá el cable eléctrico bordeando la rueda. Instalá el portalámparas en la parte superior y colocá la lámpara. El resultado es una pieza decorativa moderna e industrial ideal para escritorios, livings o estudios.

Estas tres ideas demuestran que muchos objetos que parecen inútiles todavía pueden tener una segunda vida llena de valor. WEB Perchero original para la entrada de casa Materiales necesarios Cuadro de bicicleta o manillar viejo.

o manillar viejo. Ganchos metálicos.

metálicos. Tornillos y tarugos.

y Pintura (opcional). Paso a paso Limpiá y lijá la pieza elegida. Pintala si deseás un acabado renovado. Fijá ganchos metálicos en puntos resistentes del cuadro o del manillar. Atornillá la estructura a la pared. Utilizala para colgar abrigos, bolsos, mochilas o llaves. Este perchero aprovecha la forma original de la bicicleta y se convierte en un detalle decorativo muy llamativo.

WEB Una bicicleta vieja no tiene por qué terminar abandonada o en la basura. Con materiales simples y un poco de creatividad, puede transformarse en un soporte para macetas, una lámpara decorativa o un perchero funcional.