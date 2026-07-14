Transformá botellas de plástico en adorables macetas con caritas: paso a paso para hacerlo vos mismo

Las botellas de plástico vacías pueden convertirse en macetas con forma de animales, personajes o pequeñas caritas. La base del envase funciona como recipiente y la parte superior puede aprovecharse para recortar orejas, coronas o diferentes accesorios. La propuesta permite reutilizar un objeto cotidiano y crear un contenedor liviano y personalizable .

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Antes de comenzar hay que lavar la botella, retirar la etiqueta y dejarla secar completamente. No deben reutilizarse envases que hayan contenido productos químicos, combustibles, pesticidas o limpiadores peligrosos .

El corte con cúter y las perforaciones deben ser realizados por una persona adulta , especialmente cuando la actividad se comparte con chicos.

Los agujeros inferiores permiten que el exceso de agua salga y ayudan a evitar la pudrición de las raíces . Las guías de jardinería recomiendan que los recipientes para plantas tengan drenaje, especialmente en cactus y suculentas.

Tres diseños fáciles para probar

Para crear un gatito, recortá dos orejas triangulares y pintá bigotes finos a cada lado de la nariz.

La versión de oso necesita orejas redondeadas y un hocico ovalado en un tono diferente. También puede agregarse una pequeña lengua o mejillas rosadas.

Para una maceta con forma de conejo, dejá dos orejas largas y pegá un pequeño pompón en la parte posterior. Si quedará al aire libre, conviene evitar algodón o materiales que absorban agua.

Las caritas deben pintarse únicamente sobre el exterior. Así se evita que la pintura tenga contacto directo con el sustrato y las raíces.

Qué plantas conviene colocar

Las botellas pequeñas funcionan mejor con especies que no necesitan demasiado espacio:

Suculentas.

Cactus pequeños.

Plantines de flores.

Cebollín.

Perejil joven.

Menta en sus primeras etapas.

Plantas aromáticas antes del trasplante definitivo.

Los cactus y las suculentas necesitan un sustrato poroso y riegos espaciados. Un recipiente pequeño y sin drenaje puede acumular agua con rapidez y dañar la planta.

Cómo hacer una versión colgante

Antes de colocar la tierra, realizá dos perforaciones enfrentadas cerca del borde superior. Pasá una cuerda resistente y hacé varios nudos internos.

El peso del sustrato aumenta después del riego, por lo que la maceta debe fijarse a un soporte firme. No conviene colgarla sobre una cama, un sillón, una zona de paso o un lugar donde pueda caer sobre una persona.

También puede transformarse en una jardinera horizontal: apoyá la botella acostada, recortá una ventana amplia y perforá la parte inferior.