14 de julio de 2026 - 14:50

Transformá botellas de plástico en adorables macetas con caritas: paso a paso para hacerlo vos mismo

Con una botella limpia, pintura y algunos cortes se pueden crear macetas pequeñas para decorar una ventana, un escritorio o el balcón.

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Por Andrés Aguilera

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Puede utilizarse con suculentas, cactus pequeños, plantines o hierbas de crecimiento limitado.

Antes de comenzar hay que lavar la botella, retirar la etiqueta y dejarla secar completamente. No deben reutilizarse envases que hayan contenido productos químicos, combustibles, pesticidas o limpiadores peligrosos.

Materiales necesarios

  • Una botella plástica limpia.
  • Marcador permanente.
  • Tijera resistente o cúter.
  • Pintura acrílica.
  • Pinceles.
  • Clavo grueso, punzón o herramienta para perforar.
  • Papel de lija fino.
  • Cinta adhesiva, goma eva o fieltro.
  • Sustrato para macetas.
  • Una planta pequeña.
  • Piedritas decorativas, opcionales.

El corte con cúter y las perforaciones deben ser realizados por una persona adulta, especialmente cuando la actividad se comparte con chicos.

Cómo hacer una maceta con carita paso a paso

  • Dibujá una línea alrededor de la botella a unos 10 o 12 centímetros de la base.
  • Marcá en la parte superior dos orejas triangulares, redondeadas o alargadas, según el personaje elegido.
  • Realizá un pequeño corte inicial con el cúter y continuá con la tijera.
  • Repasá el borde con papel de lija fino para eliminar puntas irregulares.
  • Cubrí las zonas que todavía resulten filosas con cinta, goma eva o una tira de fieltro.
  • Perforá entre tres y cinco agujeros pequeños en la base.
  • Aplicá una primera capa de pintura acrílica sobre el exterior.
  • Dejá secar y agregá una segunda capa si el plástico continúa transparentándose.
  • Dibujá los ojos, la nariz, la boca, los bigotes o las mejillas.
  • Colocá el sustrato y trasplantá una especie de tamaño adecuado.

Los agujeros inferiores permiten que el exceso de agua salga y ayudan a evitar la pudrición de las raíces. Las guías de jardinería recomiendan que los recipientes para plantas tengan drenaje, especialmente en cactus y suculentas.

Tres diseños fáciles para probar

Para crear un gatito, recortá dos orejas triangulares y pintá bigotes finos a cada lado de la nariz.

La versión de oso necesita orejas redondeadas y un hocico ovalado en un tono diferente. También puede agregarse una pequeña lengua o mejillas rosadas.

Para una maceta con forma de conejo, dejá dos orejas largas y pegá un pequeño pompón en la parte posterior. Si quedará al aire libre, conviene evitar algodón o materiales que absorban agua.

Las caritas deben pintarse únicamente sobre el exterior. Así se evita que la pintura tenga contacto directo con el sustrato y las raíces.

Qué plantas conviene colocar

Las botellas pequeñas funcionan mejor con especies que no necesitan demasiado espacio:

  • Suculentas.
  • Cactus pequeños.
  • Plantines de flores.
  • Cebollín.
  • Perejil joven.
  • Menta en sus primeras etapas.
  • Plantas aromáticas antes del trasplante definitivo.

Los cactus y las suculentas necesitan un sustrato poroso y riegos espaciados. Un recipiente pequeño y sin drenaje puede acumular agua con rapidez y dañar la planta.

Cómo hacer una versión colgante

Antes de colocar la tierra, realizá dos perforaciones enfrentadas cerca del borde superior. Pasá una cuerda resistente y hacé varios nudos internos.

El peso del sustrato aumenta después del riego, por lo que la maceta debe fijarse a un soporte firme. No conviene colgarla sobre una cama, un sillón, una zona de paso o un lugar donde pueda caer sobre una persona.

También puede transformarse en una jardinera horizontal: apoyá la botella acostada, recortá una ventana amplia y perforá la parte inferior.

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