Dejá de usar bicarbonato y vinagre en botellas y termos para limpiar el sarro: un producto funciona mejor

Las botellas reutilizables y los termos suelen acumular sarro con el paso del tiempo, especialmente cuando se utilizan con agua de red. Antes de recurrir a la clásica mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre para su limpieza interior, existe un ingrediente efervescente que elimina la suciedad pegada en el acto sin dejar olor.

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Aunque esta combinación es muy popular en la limpieza del hogar, su efecto desincrustante sobre el sarro no resulta el más eficiente.

Estas medidas prolongan la vida útil del recipiente y mantienen un mejor sabor en las bebidas.

Al mezclarse, el bicarbonato de sodio y el vinagre reaccionan entre sí y generan una efervescencia que muchas veces se interpreta como una limpieza más profunda. Sin embargo, parte del ácido se neutraliza durante esa reacción y pierde capacidad para disolver los depósitos de carbonato de calcio.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan utilizar directamente un ácido, sin combinarlo con bicarbonato.

Una de las mejores opciones es el vinagre blanco destilado, ya que su acidez actúa directamente sobre la cal acumulada.

Otra alternativa muy recomendada es el ácido cítrico de grado alimenticio, especialmente para quienes desean evitar el olor que puede dejar el vinagre.

Para utilizarlo:

Disolvé 1 o 2 cucharadas de ácido cítrico en agua caliente. Verté la mezcla dentro del termo o la botella. Dejalo actuar entre 20 y 30 minutos. Enjuagá con abundante agua.

Este método ayuda a eliminar el sarro sin dañar el recipiente y deja el interior limpio, sin residuos ni olores.

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Cómo prevenir la acumulación de sarro

Además de realizar una limpieza periódica, algunos hábitos ayudan a reducir la formación de depósitos minerales:

Vaciá el termo o la botella después de cada uso.

o la botella después de cada uso. Dejá secar el recipiente completamente antes de guardarlo.

el recipiente completamente antes de guardarlo. Realizá una descalcificación cada cierto tiempo si el agua de la zona contiene mucha cal.

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Cuando el objetivo es eliminar el sarro de botellas y termos, utilizar únicamente un producto ácido resulta más eficaz que mezclar bicarbonato con vinagre. Tanto el vinagre blanco destilado como el ácido cítrico alimentario disuelven el carbonato de calcio con facilidad.