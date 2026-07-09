Los tomates viejos no los tires, son una excelente opción para ahorrar miles de pesos en tus preparaciones

Muchas veces los tomates quedan olvidados en el fondo de la heladera y, cuando comienzan a arrugarse, terminan en la basura. Sin embargo, mientras no presenten moho ni signos de descomposición, sirven para ahorrar en las preparaciones sin sacrificar sabor. La cocción al horno concentra sus jugos y potencia su dulzor natural.
Una forma sencilla de reducir el desperdicio de alimentos
Aprovechar los tomates que están muy maduros es una excelente manera de evitar el desperdicio y ahorrar dinero.
Durante la cocción, parte del agua se evapora y los sabores se intensifican, logrando una salsa con una textura espesa y un gusto mucho más concentrado que el de los tomates frescos.
Además, la receta requiere pocos ingredientes y puede prepararse en grandes cantidades para conservarla durante varios días.
Ingredientes
Para elaborar esta salsa casera necesitarás:
- Tomates maduros o ligeramente arrugados.
- 1 o 2 cebollas blancas.
- Dientes de ajo a gusto.
- Aceite de oliva o de girasol.
- Sal.
- Pimienta.
- Pimentón ahumado.
- Azúcar (opcional, si los tomates están muy ácidos).
Cómo hacer salsa de tomate al horno paso a paso
1. Preparar los ingredientes
Lava bien los tomates y córtalos en trozos grandes. No es necesario retirar la piel.
Corta las cebollas en gajos y colócalas junto con los tomates en una fuente para horno.
2. Condimentar
Agrega un buen chorro de aceite y condimenta con sal, pimienta y pimentón ahumado.
Lleva la fuente a un horno moderado.
3. Incorporar el ajo
Después de unos 20 minutos de cocción, añade los dientes de ajo enteros.
De esta manera se cocinarán lentamente sin quemarse y aportarán un sabor más suave.
4. Procesar la preparación
Cuando los tomates estén completamente tiernos y la cebolla haya comenzado a dorarse, retira la fuente del horno.
Procesa todos los ingredientes en una licuadora o procesadora hasta obtener una salsa homogénea y cremosa.
Si lo prefieres, puedes dejar una textura más rústica triturando los ingredientes solo parcialmente.
Cómo utilizar esta salsa casera
Una vez lista, esta preparación puede utilizarse en numerosas recetas.
Algunas opciones son:
- Acompañar pastas.
- Preparar pizzas caseras.
- Cocinar carnes o pescados al horno.
- Elaborar lasañas.
- Servir como base para guisos.
- Preparar albóndigas en salsa.
Su sabor intenso también permite utilizarla como reemplazo de las salsas industriales.
Cómo conservarla correctamente
Para mantener la salsa en buen estado:
- Guárdala en un recipiente o frasco de vidrio con tapa dentro de la heladera durante un máximo de cuatro días.
- Si preparaste una cantidad grande, divídela en porciones y congélala.
- Descongela únicamente la cantidad que vayas a utilizar para conservar mejor su calidad.
Una receta práctica para ahorrar y aprovechar mejor los alimentos
Convertir tomates maduros o arrugados en una salsa casera es una forma simple de reducir el desperdicio de alimentos y obtener una preparación versátil para múltiples comidas.
Con pocos ingredientes y una cocción sencilla, es posible elaborar una salsa de sabor intenso que puede conservarse durante varios días y tener siempre lista una base casera para resolver almuerzos o cenas de manera rápida y económica.