3 recetas con pollo calentitas, rendidoras y con mucha proteína para resolver cualquier almuerzo de invierno

Cuando bajan las temperaturas, muchas personas buscan comidas que aporten saciedad, sean fáciles de preparar y permitan cocinar de más para varios días. El pollo cumple con todas esas condiciones: ofrece proteínas de alta calidad, admite múltiples preparaciones y puede conservarse durante meses en el freezer una vez cocido.
Además de ser un ingrediente económico en comparación con otras carnes, combina muy bien con verduras de estación y permite resolver almuerzos completos sin necesidad de pasar horas en la cocina.
1. Pollo al horno con verduras
Una de las preparaciones más simples consiste en cocinar presas de pollo junto con calabaza, zanahoria, cebolla y papas. El horno concentra los sabores y permite obtener una comida completa en una sola fuente.
La combinación aporta proteínas, fibra y betacarotenos provenientes de las verduras, ideales para una alimentación equilibrada durante el invierno.
2. Pollo a la mostaza
La pechuga de pollo contiene más de 25 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto. Cocinada con mostaza, caldo y un toque de crema liviana o yogur natural, se transforma en un plato intenso en sabor y relativamente bajo en calorías.
Puede acompañarse con arroz integral, puré de calabaza o vegetales al vapor.
3. Pastel de pollo
Otra excelente alternativa consiste en aprovechar pollo cocido y desmenuzado para preparar un pastel. Se mezcla con cebolla, morrón y zanahoria salteados y se cubre con puré de papas o de calabaza antes de gratinar.
Además de evitar desperdicios, esta receta resulta ideal para cocinar en cantidad.
Un aliado para cocinar durante toda la semana
El pollo cocido puede conservarse hasta tres meses en el freezer si se almacena correctamente. Por eso, preparar varias porciones de una sola vez permite ahorrar tiempo, reducir gastos y tener siempre una comida lista para recalentar.
Estas tres propuestas demuestran que es posible comer rico, abundante y con un buen aporte de proteínas sin complicarse en la cocina ni gastar de más.