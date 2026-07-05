5 de julio de 2026 - 14:28

Budín integral de manzana: receta saludable, fácil y en pocos pasos para acompañar una infusión caliente

Con ingredientes sencillos y una receta simple, este budín integral de manzana es ideal para acompañar el mate, el café o el té.

Esta receta lleva pocos minutos de preparación.

Esta receta lleva pocos minutos de preparación.

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Por Daniela Leiva

Si buscás una receta casera para acompañar una taza de té, café o mate, el budín integral de manzana es una de las mejores opciones. Es fácil de preparar, combina el dulzor natural de la fruta con la harina integral y logra un resultado húmedo, sabroso y perfecto para cualquier momento del día.

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Lo mejor de esta preparación es que utiliza ingredientes fáciles de conseguir. En pocos pasos tendrás un budín casero ideal para el desayuno, la merienda o para guardar durante varios días y disfrutar cuando tengas ganas de algo dulce.

Este budín integral puede conservarse durante varios días en un recipiente hermético, manteniendo su textura y sabor.

Este budín integral puede conservarse durante varios días en un recipiente hermético, manteniendo su textura y sabor.

Ingredientes para preparar un budín integral de manzana

Esta receta rinde aproximadamente entre 8 y 10 porciones

Ingredientes

  • 2 manzanas medianas.
  • 2 huevos.
  • 200 gramos de harina integral.
  • 100 gramos de azúcar mascabo o azúcar común.
  • 80 ml de aceite neutro.
  • 100 ml de leche.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 1 cucharadita de canela en polvo (opcional).
  • 1 cucharada de polvo para hornear.
  • Una pizca de sal.

Estos ingredientes permiten obtener un budín suave, con una miga húmeda y el sabor característico de la manzana, que también aporta humedad natural a la preparación.

El sabor natural de la manzana mantiene la humedad por dentro.

El sabor natural de la manzana mantiene la humedad por dentro.

Paso a paso para lograr un budín esponjoso

La preparación es sencilla y no demanda demasiado tiempo

Elaboración

  1. Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá o aceita un molde para budín.
  2. Pelá una manzana y rallala. La otra cortala en cubos pequeños o en láminas finas.
  3. Batí los huevos junto con el azúcar hasta integrar bien.
  4. Agregá el aceite, la leche y la esencia de vainilla.
  5. Incorporá la harina integral, el polvo para hornear, la sal y, si lo deseás, la canela.
  6. Mezclá hasta obtener una preparación homogénea.
  7. Sumá la manzana rallada y los cubos de manzana, integrando suavemente.
  8. Volcá la mezcla en el molde y llevá al horno durante aproximadamente 45 a 55 minutos, o hasta que al introducir un palillo salga limpio.
  9. Retirá del horno, dejá enfriar unos minutos y desmoldá antes de servir.

Consejos para que quede aún más rico

Una de las ventajas de esta receta es que admite pequeñas variaciones según los gustos de cada familia. Se pueden incorporar nueces picadas, almendras, pasas de uva o semillas para darle más textura y sabor.

También es recomendable utilizar manzanas firmes, ya que conservan mejor su consistencia durante la cocción y aportan humedad sin desarmarse por completo. Si preferís un toque más aromático, podés agregar ralladura de limón o de naranja.

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