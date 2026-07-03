La receta de Cabo Verde que los argentinos van a querer probar después del Mundial: el cachupa, el plato que acompaña a la selección antes de cada partido

Cada Mundial despierta curiosidad por las costumbres de los países participantes y la gastronomía suele ocupar un lugar especial. En el caso de Cabo Verde , hay una preparación que representa mucho más que una simple comida: la cachupa . Esta tradicional receta, considerada el plato nacional del archipiélago , forma parte de la identidad cultural del país y suele estar presente en la alimentación cotidiana de muchas familias, incluidos deportistas y futbolistas antes de las concentraciones.

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La cachupa nació como una preparación de aprovechamiento, donde cada familia utilizaba los ingredientes disponibles para cocinar lentamente un plato abundante, nutritivo y capaz de alimentar a varias personas.

Con el paso del tiempo, se transformó en uno de los grandes símbolos de la cocina caboverdiana.

La base siempre combina maíz blanco , distintos tipos de porotos , mandioca y verduras.

A partir de allí aparecen diferentes variantes que incorporan carne de cerdo, embutidos, pollo o pescado, según la región y las posibilidades de cada familia.

La cocción lenta es uno de sus secretos.

Todos los ingredientes permanecen varias horas sobre fuego bajo hasta que el maíz absorbe los sabores y el caldo adquiere una textura espesa y muy reconfortante.

Cómo preparar una versión adaptada en Argentina

Quienes quieran probarla pueden elaborar una adaptación utilizando ingredientes fáciles de conseguir.

Se necesitan:

300 gramos de maíz blanco partido.

250 gramos de porotos.

300 gramos de carne de cerdo.

1 chorizo colorado.

1 cebolla.

1 morrón.

2 dientes de ajo.

1 mandioca.

Sal, pimienta y pimentón.

Primero se remojan el maíz y los porotos durante toda la noche.

Luego se prepara un sofrito con cebolla, ajo y morrón, se incorpora la carne cortada en cubos y finalmente el resto de los ingredientes junto con abundante agua.

La cocción lenta, de aproximadamente tres horas, permite que todos los sabores se integren.

Una receta con mucha historia

La cachupa representa el espíritu de la cocina tradicional de Cabo Verde: aprovechar los ingredientes disponibles y compartir una comida abundante alrededor de la mesa.

Por eso continúa siendo uno de los platos más queridos del país.

Un sabor que el Mundial puede acercar a muchas mesas

Así como el fútbol permite conocer nuevas culturas, también invita a descubrir sabores diferentes. La cachupa demuestra que detrás de cada selección hay historias, tradiciones y recetas que vale la pena probar.

Y quizás, después de este Mundial 2026, también encuentre un lugar en muchas cocinas argentinas.