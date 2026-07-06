6 de julio de 2026 - 09:37

7 días, 7 almuerzos livianos, ricos y llenos de proteína para toda la semana

Estas recetas, ideales para una alimentación saludable, combinan proteína, verduras y pocos ingredientes para resolver el almuerzo de toda la semana.

Recetas
Por Ignacio Alvarado

Leé además

pan arabe hecho en sarten en 5 minutos, ideal para el cafe con leche de la manana

Pan árabe hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana
Esta receta lleva pocos minutos de preparación.

Budín integral de manzana: receta saludable, fácil y en pocos pasos para acompañar una infusión caliente

La proteína cumple un papel fundamental porque ayuda a mantener la masa muscular, prolonga la sensación de saciedad y contribuye a que los niveles de energía se mantengan estables durante la tarde. Combinada con verduras y carbohidratos de buena calidad, permite construir comidas completas y equilibradas.

Lo mejor es que varias de estas preparaciones pueden cocinarse con anticipación y conservarse en la heladera.

Recetas para empezar la semana con mucha proteína

Lunes: Bowl de pollo grillado con arroz integral

Pollo a la plancha, arroz integral, zanahoria rallada, tomate, pepino y semillas de girasol. Un almuerzo completo que aporta proteínas, fibra y carbohidratos de absorción lenta.

Martes: Frittata de espinaca y queso

Huevos, espinaca salteada, queso port salut y cebolla. Puede comerse caliente o fría, acompañada por una ensalada de hojas verdes.

Miércoles: Ensalada tibia de lentejas

Lentejas cocidas, huevo duro, cebolla morada, morrón asado, perejil y un toque de aceite de oliva. Una opción económica y muy saciante.

Más recetas para terminar la semana

Jueves: Merluza al horno con puré de calabaza

La merluza aporta proteína de excelente calidad y el puré de calabaza suma carbohidratos complejos y fibra sin hacer el plato pesado.

Viernes: Wok de carne y vegetales

Tiras finas de nalga o cuadrada salteadas con brócoli, zanahoria, cebolla y zucchini. Se cocina en menos de veinte minutos y conserva muy bien la textura de las verduras.

Sábado: Tacos de lechuga con pollo desmenuzado

En lugar de tortillas, las hojas de lechuga envuelven pollo cocido, palta, tomate y yogur natural condimentado. Son frescos, muy livianos y diferentes.

Domingo: Hamburguesas caseras de garbanzos y atún

Una combinación poco habitual, pero muy nutritiva. Solo llevan garbanzos cocidos, atún al natural, huevo, avena y condimentos. Se cocinan al horno o en sartén y pueden acompañarse con una ensalada de repollo y zanahoria.

La alimentación saludable también se planifica

Organizar el menú semanal permite comprar solo lo necesario, ahorrar tiempo y evitar resolver el almuerzo con opciones improvisadas. Además, cocinar una mayor cantidad de pollo, arroz o legumbres al comienzo de la semana facilita preparar distintas comidas en pocos minutos.

Con estas recetas, mantener una alimentación saludable resulta mucho más simple, variada y sabrosa, demostrando que comer rico y sumar proteínas no implica pasar horas en la cocina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Seguí esta receta para obtener el pan de leche perfecto. 

Pan de leche hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café de la mañana

que comer esta semana: 5 recetas faciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 6 al 12 de julio

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 6 al 12 de julio

pan de queso hecho en sarten en 5 minutos, ideal para el cafe con leche de la manana

Pan de queso hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Es necesario aplicarla durante la cocción porque aumenta el sabor.

Ni romero ni orégano: esta es la especia que le da más sabor a las recetas e incluso mejora la digestión