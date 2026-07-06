Jumbo mantiene el reintegro con MODO: cómo ahorrar hasta $50.000 por mes

Jumbo renovó una de sus promociones para quienes pagan con MODO , con un beneficio que permite acceder a reintegros de hasta $25.000 por banco por mes . En esta nueva etapa, la promoción también alcanza a las compras online , además de las realizadas de forma presencial en las sucursales del supermercado.

La promoción estará vigente hasta el 31 de julio de 2026 , o hasta alcanzar el fondo total de $972.000.000 destinado a reintegros. El beneficio se puede aprovechar los martes y jueves y está sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas por MODO.

La promoción es válida para compras realizadas los martes y jueves , tanto en sucursales de Jumbo pagando con QR de MODO como en compras online mediante el botón de pago de MODO . El pago debe efectuarse con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas en Argentina y asociadas a una cuenta habilitada en la billetera. No participan los pagos realizados mediante transferencias bancarias.

Para acceder al beneficio, la cuenta utilizada debe estar asociada a MODO y el usuario no puede registrar deuda o mora con la entidad emisora al momento de realizar el pago.

Cuánto hay que comprar para recibir el reintegro y cómo ahorrar hasta $50.000 por mes

La promoción exige una compra mínima de $100.000. Sobre ese monto se aplica un reintegro del 20%, por lo que una compra de ese valor genera una devolución de $20.000.

Con tarjetas de dos bancos adheridos se pueden obtener hasta $50.000 en reintegros por mes.

El tope del beneficio es de $25.000 por banco por mes, cifra que se alcanza con consumos cercanos a los $125.000. Como el límite se aplica por cada entidad adherida, quienes tengan tarjetas de dos bancos distintos pueden obtener hasta $50.000 en reintegros mensuales, siempre que alcancen el tope en ambas entidades y cumplan con las condiciones de la promoción.

Además, quienes cuenten con tarjetas de tres o más bancos adheridos podrán incrementar el ahorro, ya que el beneficio se calcula de manera independiente para cada entidad. El dinero correspondiente al reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta bancaria asociada a MODO.