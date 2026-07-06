El diseño que reactiva los techos: cómo es el proyecto mendocino que propone un urbanismo reversible

La fisonomía de las ciudades latinoamericanas suele responder a un patrón común: un crecimiento expansivo hacia las periferias que fagocita suelos productivos y encarece la provisión de servicios públicos. Frente a este diseño de dispersión y homogeneidad, la arquitectura contemporánea empieza a ensayar respuestas que miran hacia adentro y, fundamentalmente, hacia arriba.

En Godoy Cruz, el proyecto MOD01 , diseñado por el arquitecto Carlos Cristiano, emerge como un laboratorio real de esta filosofía. Se trata de una propuesta que no busca terrenos vacíos, sino que utiliza las cubiertas y terrazas existentes como plataformas de fundación para generar un nuevo estrato urbano, demostrando que la densificación sostenible es posible mediante intervenciones quirúrgicas de rápida ejecución.

El núcleo conceptual de MOD01 radica en establecer un vínculo inédito entre la vivienda nueva y el entorno construido. Al colonizar lo que técnicamente se conoce como la "quinta fachada" —los techos en desuso—, el proyecto propone un urbanismo híbrido capaz de revitalizar áreas consolidadas en plazos de tiempo muy cortos.

Esta estrategia no solo optimiza el suelo, sino que fomenta una mixtura social y programática que contrasta con el aislamiento de los desarrollos periféricos tradicionales. La preexistencia no es vista aquí como un límite, sino como el soporte estructural y el punto de partida para la innovación tipológica.

Para viabilizar la construcción sobre un tejido urbano que ya se encuentra en pleno funcionamiento, la elección tecnológica resultó determinante. El proyecto se estructuró a partir de las ventajas que ofrece el sistema de paneles estructurales aislantes (SIP). Gracias a su ligereza, las cargas que se transmiten a la edificación inferior son mínimas, reduciendo las exigencias de refuerzo estructural respecto de los sistemas constructivos tradicionales. Asimismo, la modularidad dimensional del sistema dota a la planta de una enorme flexibilidad, lo que permite que el diseño se adapte con naturalidad a diversas geometrías, ofreciendo una amplia gama de superficies y disposiciones espaciales.

La vivienda como infraestructura simbiótica

Uno de los aportes más disruptivos de la propuesta es que la nueva construcción no se comporta como un parásito de la antigua, sino que se transforma en su principal aliada de infraestructura. La cubierta de la planta alta funciona como una gran cuenca que facilita el almacenamiento de agua de lluvia, orientada al regado de jardines, lavado de vehículos y la alimentación de las descargas sanitarias de ambas unidades. En idéntica sintonía, la instalación de un calefón solar unificado resuelve el abastecimiento de agua caliente para todo el conjunto.

El beneficio más inmediato para la planta baja es de carácter térmico: el alto aislamiento térmico del panel SIP del nivel superior actúa como un verdadero colchón o tejado habitado, protegiendo de la radiación solar directa a la losa preexistente y reduciendo drásticamente el consumo energético general.

Arquitectura reversible para un paradigma dinámico

A diferencia de la construcción convencional, pensada desde la rigidez y la permanencia inalterable en el tiempo, este desarrollo introduce la variable cronológica como un material de diseño más. MOD01 se concibe como una estructura viva, dinámica y esencialmente reversible. El diseño no solo planificó la composición física y funcional de la obra, sino también su potencial descomposición futura. Al entender los componentes materiales como elementos desmontables, el proyecto asegura que cualquier transformación o retiro de la estructura genere un impacto mínimo en el medioambiente, consolidando un giro necesario hacia la economía circular en la arquitectura mendocina.

Ficha Técnica