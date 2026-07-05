El vanitory de melamina pasó de moda en el baño: la tendencia en 2026 resiste al agua y dura décadas

Los vanitorys de melamina tienen reemplazo. Con los años empiezan a hincharse, las puertas pierden el filo y la superficie que estuvo en contacto con el agua tantas veces termina irreconocible. No es falla de la marca ni problema del baño : es el límite del material. Y el mercado del diseño lleva tiempo respondiendo con dos alternativas prácticas.

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Los azulejos ya no se usan en el baño: la tendencia en 2026 es económica, no junta moho y es impermeable

Los vanitorys flotantes continúan dominando en 2026, con analistas de la industria proyectando un crecimiento anual de entre 15 y 20%. Ese número dice algo importante: no es una tendencia de nicho ni de revistas de diseño. Es lo que el mercado está eligiendo de manera masiva.

La melamina es un tablero de madera comprimida recubierto con una lámina plástica decorativa. El recubrimiento la protege, pero solo hasta donde puede. El MDF es aceptable para frentes de puertas pintadas cuando está correctamente sellado, pero es riesgoso para las cajas del gabinete: el MDF se hincha de manera irreversible si el agua penetra la superficie. El playwood es la opción recomendada para la construcción de gabinetes de baño.

Eso explica el problema de fondo: la melamina convencional resiste el vapor y la humedad ambiental durante un tiempo, pero una vez que el agua encuentra la manera de entrar (por una junta, por el fondo del mueble, por un detalle de instalación que quedó mal sellado) el daño es permanente. El tablero no vuelve a la forma original.

En el baño, donde la humedad es constante y el contacto con agua es inevitable, esa limitación termina siendo determinante.

La tendencia está priorizando la facilidad de limpieza, la eficiencia espacial y una experiencia diaria más refinada. WEB

La primera tendencia: el vanitory flotante de piedra o madera

El diseño de baños en 2026 se está alejando del bloque pesado de gabinetes que dominó las paredes del lavamanos durante años. En lugar de vanitorys voluminosos que van del piso al techo, los diseñadores están usando mesadas flotantes, marcos expuestos, formas de pedestal y consolas estilo mueble que mantienen más piso y pared a la vista.

El vanitory suspendido (fijado directamente a la pared, sin contacto con el suelo) resuelve de una sola vez varios problemas que el modelo tradicional arrastra.

Primero, elimina el espacio muerto entre el mueble y el piso donde se acumula la suciedad.

entre el mueble y el piso donde se acumula la suciedad. Segundo, genera una sensación visual de mayor amplitud porque el ojo puede recorrer el piso sin interrupción.

de mayor porque el ojo puede recorrer el piso sin interrupción. Tercero, y más importante desde el punto de vista del mantenimiento, la ausencia de un gabinete base tradicional elimina el peso visual que ancla los vanitorys estándar, y permite que el ojo viaje sin interrupciones por las baldosas o la piedra natural detrás.

En cuanto a los materiales que reemplazaron a la melamina, las superficies naturales de piedra y los materiales de ingeniería dominan las tendencias en mesadas de baño: el mármol italiano Carrara ofrece variaciones pulidas y un veteado lujoso que incorpora texturas orgánicas calmantes, mientras que el cuarzo blanco es una alternativa excepcionalmente resistente y no porosa que no requiere sellado regular, resiste manchas y desgaste cotidiano.

La madera natural con acabado termotratado o los tableros de madera maciza con tratamiento hidrófugo también ganaron terreno. Las terminaciones en madera natural como roble blanco y nogal lideran como opciones de material para vanitorys.

La segunda tendencia: los diseños con ranuras verticales

Las ranuras verticales de madera crean un telón de fondo que le da al vanitory su propia zona definida dentro del baño. La forma curva de la bacha suaviza las líneas rectas de la pared, mientras que el espejo redondo repite las formas circulares por debajo.

Este tipo de diseño, conocido en el mercado como slatted design , opera con una lógica diferente al vanitory tradicional: en lugar de ocultar el material de la pared detrás de un mueble, lo integra como parte visual del conjunto. Las ranuras verticales crean textura y profundidad sin agregar volumen, lo que lo convierte en una opción especialmente efectiva en baños de dimensiones pequeñas.

, opera con una lógica diferente al vanitory tradicional: en lugar de ocultar el material de la pared detrás de un mueble, lo integra como parte visual del conjunto. Las ranuras verticales crean y sin agregar volumen, lo que lo convierte en una opción especialmente efectiva en baños de dimensiones pequeñas. Los diseños de madera acanelada y las estructuras con textura están aquí para quedarse. Las estanterías abiertas sin cerramientos acumulan polvo y desorden visual rápidamente en el uso cotidiano. El almacenamiento cerrado y altamente organizado es el preferido abrumadoramente por los propietarios modernos.

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El vanitory de melamina no desapareció de un día para el otro, pero su tiempo como opción dominante en el baño está llegando a su fin. Las dos tendencias que lo están reemplazando (el flotante de piedra o madera y el diseño con ranuras verticales) no son una moda pasajera: son la respuesta a los límites del material anterior.