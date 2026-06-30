Cómo destrabar los orificios del cabezal de la ducha y restablecer un chorro de agua fuerte y a presión

Un método casero con vinagre blanco permite eliminar la acumulación de sarro que tapa las boquillas del cabezal de la ducha y devuelve la presión del agua.

Realizar esta limpieza en la ducha cada algunos meses ayuda a mantener un caudal constante.

Abrís la ducha y el agua sale con poca fuerza, en distintas direcciones o apenas cae de algunos orificios. Muchas veces se piensa que el problema está en la instalación o en la presión del servicio, pero la causa suele ser mucho más simple: la acumulación de minerales y sarro dentro del cabezal.

Con el paso del tiempo, los depósitos de calcio y otros minerales van obstruyendo las pequeñas boquillas por donde sale el agua. La buena noticia es que no hace falta reemplazar la ducha ni comprar productos costosos. Con tan solo un ingrediente que siempre está en casa puede devolverle su funcionamiento original.

limpieza de ducha Un simple procedimiento es suficiente para recuperar un chorro mucho más uniforme y mejorar la presión del agua. WEB Cómo limpiar los orificios con vinagre blanco El vinagre blanco destilado es uno de los remedios caseros más utilizados para disolver los depósitos minerales que se forman por el agua dura. Gracias a su acidez natural, ayuda a desprender el sarro sin dañar la mayoría de los cabezales de ducha cuando se utiliza correctamente.

Si no querés desmontar la ducha, existe un método muy sencillo Solo necesitás una bolsa plástica resistente, vinagre blanco y una banda elástica.

Llená la bolsa hasta la mitad con vinagre blanco y colocala alrededor del cabezal de manera que todas las boquillas queden completamente sumergidas. Sujetá la bolsa con una banda elástica o un precinto para que permanezca firme. Dejá actuar el vinagre durante al menos una o dos horas. Si la acumulación de sarro es importante, lo ideal es dejarlo toda la noche. Después retirás la bolsa, frotás suavemente las boquillas con un cepillo de dientes viejo y abrís el agua caliente durante uno o dos minutos para eliminar los restos que hayan quedado en el interior. limpieza de ducha La limpieza es sencilla, económica y evita los productos químicos agresivos WEB Cómo hacer una limpieza profunda cuando el cabezal puede desmontarse Si el cabezal de la ducha se desenrosca fácilmente, la limpieza será todavía más completa.

Primero retiralo con cuidado. Si está muy ajustado, protegé la superficie metálica con un paño antes de utilizar una llave para evitar rayones. Una vez retirado, colocá el cabezal dentro de un recipiente con vinagre blanco puro y dejalo en remojo durante varias horas. El tiempo permitirá que el ácido actúe sobre las incrustaciones más resistentes. Si después del remojo algunos orificios continúan tapados, podés destaparlos cuidadosamente utilizando un clip metálico, un escarbadientes o una aguja fina. La idea es retirar los restos minerales sin agrandar ni deformar las pequeñas salidas de agua. Antes de volver a instalar el cabezal, enjuagalo con abundante agua. Si fue necesario retirarlo por completo, conviene colocar cinta de teflón nueva en la rosca antes de volver a enroscarlo. Luego abrí la ducha durante unos minutos para limpiar cualquier residuo interno. limpieza de ducha WEB Una limpieza preventiva con vinagre cada dos o tres meses puede impedir que el sarro se adhiera con fuerza y facilite el mantenimiento del cabezal.