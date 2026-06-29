Adiós lavandina: una mezcla elimina el moho y la humedad en las paredes del baño sin dañar la pintura

El moho y la humedad reaparecen pocas semanas después de la limpieza cuando no se elimina de raíz. Una combinación casera remueve las manchas sin lavandina.

Las manchas de moho en las paredes del baño son uno de los problemas más frecuentes en ambientes con poca ventilación y altos niveles de humedad. Aunque siempre se utiliza lavandina para eliminarlas, el resultado suele ser temporal. El color desaparece por un tiempo, pero el hongo puede volver a aparecer si las condiciones que favorecen su crecimiento no cambian.

Además, el uso repetido de lavandina puede deteriorar algunos materiales y liberar vapores irritantes, especialmente en baños pequeños y poco ventilados. Por ese motivo, cada vez más personas optan por alternativas menos agresivas. Una de las mezclas más recomendadas combina bicarbonato de sodio con agua oxigenada (peróxido de hidrógeno), dos ingredientes que ayudan a limpiar la superficie y dificultar la reaparición del moho.

paredes del baño Nunca se deben mezclar productos de limpieza como lavandina con vinagre o amoníaco. WEB Cómo preparar la mezcla para eliminar el moho de las paredes La combinación consiste en mezclar bicarbonato de sodio con agua oxigenada al 3% (10 volúmenes) hasta obtener una pasta de consistencia ligera.

El agua oxigenada ayuda a actuar sobre el moho presente en la superficie, mientras que el bicarbonato modifica el pH y contribuye a remover la suciedad sin resultar abrasivo para la mayoría de las paredes pintadas.

Para aplicar la preparación, se recomienda utilizar guantes y, si el ambiente presenta mucho moho, también una mascarilla para evitar inhalar las esporas. Luego hay que extender la pasta sobre la zona afectada y dejarla actuar durante varios minutos. Una vez transcurrido ese tiempo, se debe frotar suavemente con un cepillo de cerdas blandas o una esponja que no raye la pintura. Finalmente, solo queda retirar los restos con un paño húmedo y secar bien la pared para evitar que la humedad permanezca en la superficie. paredes del baño La mezcla representa un riesgo menor de dañar la pintura. WEB Qué hacer para que el moho no vuelva a aparecer Eliminar la mancha es solo una parte del trabajo. Si el baño continúa acumulando humedad y no recibe una ventilación adecuada, el moho volverá a desarrollarse con el paso de las semanas.

Abrir puertas y ventanas después de la ducha, utilizar extractores de aire cuando sea posible y secar las superficies húmedas ayuda a reducir las condiciones que favorecen el crecimiento de los hongos.

y después de la ducha, cuando sea posible y ayuda a reducir las condiciones que favorecen el crecimiento de los hongos. Mantener la humedad ambiental por debajo del 70% también disminuye considerablemente el riesgo de nuevas manchas. Si la pared presenta pintura descascarada, olor persistente a humedad o el moho reaparece siempre en el mismo lugar pese a la limpieza, es posible que exista una filtración de agua o un problema estructural. En esos casos, la limpieza doméstica no resolverá el inconveniente y será necesario identificar el origen de la humedad. paredes del baño WEB El bicarbonato de sodio junto con agua oxigenada representa una alternativa práctica para eliminar el moho superficial de las paredes del baño sin recurrir constantemente a la lavandina. Sin embargo, el éxito a largo plazo depende de controlar la humedad y mejorar la ventilación del ambiente.