Cómo preparar el café perfecto en una cafetera italiana: tres pasos correctos para que no salga ácido o amargo

Con el paso del tiempo han surgido muchas creencias sobre la forma correcta de preparar café en una moka . Hay quienes hacen una pequeña montaña de café en el filtro, otros sostienen que debe compactarse y algunos aseguran que el fuego debe mantenerse al mínimo. Sin embargo, ¿qué dicen las investigaciones científicas?

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Por ese motivo, distintos estudios, entre ellos una investigación de la Universidad de Trieste publicada en Applied Thermal Engineering , recomiendan utilizar una llama media-baja y retirar la cafetera del fuego apenas aparezcan los primeros borboteos.

El primer paso consiste en llenar el depósito con agua hasta el nivel de la válvula de seguridad, dejando una pequeña cámara de aire en la parte superior.

No sobrepasar la válvula es importante porque esa cámara de aire resulta indispensable para el correcto funcionamiento de la cafetera y, además, ayuda a prevenir posibles fallas.

La válvula de seguridad es un pequeño dispositivo metálico ubicado en la pared del depósito inferior que comunica con el interior de la cafetera. Su función es liberar vapor si se produce un exceso de presión.

café en moka La intensidad del fuego siempre influye: un calentamiento excesivo favorece el paso del vapor durante la etapa final de la preparación. WEB

El café molido no debe presionarse

Después de colocar el filtro, se añade el café molido hasta el borde y simplemente se nivela la superficie, sin ejercer presión.

Cuando el café está demasiado compactado, disminuyen los espacios entre las partículas y aumenta la resistencia al paso del agua. Como consecuencia, la extracción se vuelve menos uniforme y, en situaciones extremas, el filtro puede llegar a obstruirse.

La cocción debe hacerse con llama media-baja

Una vez cerrada la cafetera, se coloca sobre la hornalla. A medida que aumenta la temperatura, el aire atrapado dentro del depósito se expande y una pequeña parte del agua se evapora. Ambos fenómenos incrementan la presión interna, empujando el agua hacia el tubo del filtro.

la cafetera, se coloca A medida que aumenta la temperatura, el dentro del depósito se y una pequeña Ambos fenómenos incrementan la empujando el agua hacia el tubo del filtro. El agua caliente atraviesa entonces el café molido, extrae sus compuestos aromáticos y finalmente llega al recipiente superior en forma de café preparado.

Las generaciones anteriores sostenían que el café debía subir lentamente y a fuego bajo. Y, al menos en parte, la ciencia les da la razón.

Una llama demasiado fuerte calienta el depósito con rapidez, aumentando la presión interna en poco tiempo. Durante la etapa final de la preparación, esto favorece que también pase vapor al recipiente superior, produciendo el característico borboteo de la moka.

café en moka WEB

Por ello, el agua no necesita alcanzar necesariamente los 100 °C para preparar un buen café. Lo más recomendable es utilizar una llama media-baja y retirar la cafetera del fuego apenas comiencen los primeros borboteos, evitando así que el vapor altere el sabor final de la bebida.