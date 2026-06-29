Cuando las puntas de tus plantas se ponen marrones la culpa no es del riego, según expertos

Las hojas secas en las plantas de interior no siempre indican falta de agua. Un especialista explica cuál es la verdadera causa en muchos casos.

Existen estrategias simples para cuidar las plantas de interior durante el invierno.

Si las puntas de las hojas de tus plantas comenzaron a ponerse marrones, es muy probable que hayas pensado que necesitaban más agua. Es una reacción habitual y uno de los errores más comunes en plantas de interior. Sin embargo, un experto asegura que este síntoma suele tener otro origen y que aumentar el riego puede incluso empeorar la situación.

La explicación tiene que ver con el ambiente en el que viven las plantas. Aunque el sustrato tenga la humedad adecuada, el aire demasiado seco puede afectar el estado de las hojas, ralentizar el crecimiento y hacer que pierdan parte de su vitalidad. Por eso, aprender a identificar las señales correctas puede marcar la diferencia en su cuidado.

plantas de interior Algunas soluciones buscan incrementar la humedad del aire sin modificar la frecuencia del riego. WEB El aire seco es uno de los principales enemigos de las plantas de interior El experto en plantas Álvaro Pedrera explicó que el problema no siempre está en el riego. "El aire seco es uno de los grandes enemigos de las plantas, y con la calefacción en invierno la situación empeora todavía más".

Según el especialista, cuando la humedad ambiental disminuye, las hojas comienzan a perder agua más rápido de lo que la planta puede reponerla. Como consecuencia, las puntas y los bordes se secan, aparecen manchas marrones y algunas hojas pueden enrollarse o volverse quebradizas.

Pedrera resume esta situación de forma sencilla: "No es un problema de riego, sino del ambiente". Esto significa que muchas personas riegan correctamente sus plantas, pero el entorno donde se encuentran no ofrece la humedad que necesitan para desarrollarse con normalidad.

Además de las puntas marrones, otros signos frecuentes son un crecimiento más lento de lo habitual y la caída prematura de algunas hojas, especialmente durante los meses más fríos, cuando la calefacción permanece encendida durante varias horas al día. plantas de interior En poco tiempo, las hojas pueden recuperar su aspecto saludable de forma progresiva. WEB Cómo aumentar la humedad y evitar que las hojas sigan secándose Antes de volver a regar, conviene observar el estado general de la planta. Si la tierra continúa húmeda y solo las puntas presentan un color marrón, probablemente el problema esté relacionado con la baja humedad ambiental. Álvaro Pedrera recomienda varias medidas simples que pueden ayudar a mejorar el entorno donde viven las plantas: Agrupar varias plantas para crear un microclima más húmedo gracias a la transpiración natural.

para crear un gracias a la Utilizar un humidificador, especialmente durante el invierno o en viviendas con calefacción constante.

especialmente durante el invierno o en viviendas con calefacción constante. Colocar las macetas sobre un plato con guijarros y agua, procurando que la base no permanezca en contacto directo con el líquido para favorecer la evaporación.

y procurando que la base no permanezca en contacto directo con el líquido para favorecer la evaporación. Pulverizar las hojas con agua cuando la especie lo permita, ya que algunas plantas pueden desarrollar hongos si permanecen húmedas durante demasiado tiempo. plantas de interior WEB Las plantas suelen mostrar rápidamente cuando algo no funciona en su entorno. Por eso, prestar atención a las puntas secas, al aspecto de las hojas y al ritmo de crecimiento permite detectar el problema antes de que avance.