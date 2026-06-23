Para qué sirve mezclar laurel con bicarbonato en casa y cada cuánto hay que renovarlo

El laurel y el bicarbonato juntos son dos ingredientes que siempre están en casa. Pero su mezcla logra lo que los desodorantes artificiales no logran igualar.

Con el uso frecuente en casa, se trata de dos ingredientes que prácticamente no cuestan nada.

Es indispensable tener un frasco con la combinación de laurel y bicarbonato dentro de casa. Su objetivo se explica bastante bien: el bicarbonato neutraliza los olores ácidos que producen bacterias y humedad, y el laurel agrega algo que el bicarbonato solo no tiene: aroma propio y un compuesto llamado eugenol que actúa sobre hongos y bacterias.

Lo que no está tan claro, y vale la pena aclararlo, es cuánto de eso es ciencia probada y cuánto es hábito popular. Porque la respuesta honesta es que el bicarbonato sí tiene respaldo científico como desodorizante. El laurel, en cambio, tiene propiedades antimicrobianas documentadas, pero no hay evidencia sólida de que potencie al bicarbonato de manera significativa.

mezcla de laurel y bicarbonato No se potencian de manera dramática, pero tampoco se anulan. Son una combinación que funciona sin necesidad de nada más. WEB Cómo funciona cada ingrediente y por qué se combinan El bicarbonato de sodio es lo que hace el trabajo pesado en esta mezcla. Es suficientemente absorbente para capturar el exceso de humedad y los olores desagradables del aire. Neutraliza los olores malos de los ácidos regulando los niveles de pH de los compuestos volátiles: cuando los compuestos ácidos que generan mal olor entran en contacto con el bicarbonato, la reacción química los convierte en sustancias neutras, agua y dióxido de carbono. Sin olor.

es lo que hace el trabajo pesado en esta mezcla. Es para capturar el y los del aire. Neutraliza los de los ácidos regulando los niveles de pH de los compuestos volátiles: cuando los que generan mal olor entran en contacto con el bicarbonato, la los convierte en sustancias neutras, agua y dióxido de carbono. Sin olor. El laurel (y acá es importante aclarar que se habla del laurel culinario (Laurus nobilis), no del laurel de jardín decorativo ni del cherry laurel, que son plantas distintas y algunas tóxicas) contiene aceites esenciales con notas herbáceas y especiadas. El eugenol, uno de sus compuestos activos, tiene propiedades antimicrobianas y antifúngicas. Las hojas de laurel son antimicrobianas y antifúngicas gracias al eugenol, y también repelen insectos. Eso lo convierte en un ingrediente útil en espacios como la alacena o la despensa, donde la presencia de bichos pequeños puede ser un problema. Dónde usarlo y cómo prepararlo La preparación es simple: se toman cuatro a seis hojas de laurel bien secas (las húmedas pueden generar moho) y se trituran o pican en trozos pequeños con unas tijeras o un mortero. Eso ayuda a liberar los aceites aromáticos. Después se mezclan con aproximadamente dos cucharaditas de bicarbonato en un recipiente limpio y se distribuye en pequeñas porciones según el uso. Los lugares donde mejor funciona esta mezcla son los espacios cerrados con poca circulación de aire: la heladera, las alacenas, los cajones de ropa, los zapateros, el baño y el lavadero. En cada uno de esos espacios, el mecanismo es el mismo: el bicarbonato absorbe los compuestos que generan olor y el laurel deja una fragancia suave que reemplaza el ambiente viciado.

Para la heladera, basta con un recipiente pequeño abierto en uno de los estantes. Para cajones y armarios, el formato ideal es una bolsita de tela con la mezcla adentro, para que el contenido no se derrame y el aire pueda circular a través de la tela.

basta con un en uno de los estantes. Para cajones y armarios, el formato ideal es una bolsita de tela con la mezcla adentro, para que el contenido no se derrame y el aire pueda circular a través de la tela. Para el baño o el lavadero, se puede dejar un frasco de vidrio perforado o con la tapa apenas abierta en algún rincón.

o el se puede dejar un frasco de vidrio o con la tapa apenas abierta en algún rincón. Hay también un uso que mucha gente no conoce: en la cocina, después de freír pescado o cocinar cebolla, hervir un poco de agua con tres hojas de laurel durante quince minutos elimina los olores de cocina con bastante rapidez. Cada cuánto hay que renovarlo: la pregunta que nadie responde El bicarbonato tiene una vida útil como desodorizante de aproximadamente un mes en condiciones normales. Después de ese tiempo, su capacidad de absorción se satura y empieza a perder efectividad. La recomendación es renovarlo cada uno o dos meses, o cuando se note que el olor reaparece antes de lo esperado.

mezcla de laurel y bicarbonato La mezcla no reemplaza la limpieza, pero sí neutraliza olores por determinado tiempo. WEB El laurel con bicarbonato es uno de esos trucos domésticos de limpieza que funcionan de verdad, pero dentro de sus límites. Sirve para desodorizar espacios cerrados, repeler insectos en la alacena y mantener un ambiente más neutro sin productos artificiales.