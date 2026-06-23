Con tres cucharaditas de este ingrediente en el lavarropas, las sábanas están suaves, frescas y sin pelotitas

Con el paso de los lavados, es habitual que las sábanas pierdan la suavidad que tenían cuando eran nuevas. Aunque se laven con frecuencia, las fibras pueden endurecerse, aparecer pequeñas pelotitas y el aroma agradable desaparecer antes de lo esperado. Muchas veces, el problema está en la acumulación de detergente, suavizante y otros residuos en el lavarropas.

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Una solución sencilla consiste en incorporar vinagre blanco al ciclo de lavado. Utilizado en la cantidad adecuada, ayuda a eliminar restos de jabón, mejora el enjuague y contribuye a que las sábanas recuperen una textura más agradable. Además, si se usa correctamente, no deja olor una vez finalizado el lavado.

Aunque las pelotitas suelen aparecer por el roce normal de la tela durante el uso y el lavado, mantener las fibras limpias y libres de residuos ayuda a reducir el desgaste y a conservar un tacto más suave durante más tiempo.

Cada determinados lavados, este truco conserva una sensación de frescura en las sábanas.

El truco consiste en añadir tres cucharaditas de vinagre blanco durante el último enjuague.

Para distribuirlo mejor, se recomienda mezclarlas previamente con media taza de agua y colocar la preparación en el compartimento destinado al suavizante o directamente en el tambor, según el modelo del lavarropas.

Para obtener un mejor resultado, conviene seguir estos pasos:

Lavar únicamente la ropa de cama, sin mezclarla con prendas que desprendan pelusa. Utilizar la cantidad de detergente recomendada por el fabricante. Elegir un programa con enjuague completo y, si es posible, un enjuague adicional. Agregar las tres cucharaditas de vinagre blanco diluidas durante el último enjuague. Secar las sábanas en un lugar bien ventilado, preferentemente a la sombra o con sol moderado.

limpieza de sábanas Es importante utilizar este ingrediente en el compartimento del suavizante sin mezclarlo. WEB

¿Cada cuánto conviene utilizar este truco?

El uso de vinagre blanco puede incorporarse cada dos o tres lavados, alternándolo con el suavizante habitual si así se prefiere. De esta manera se evita la acumulación de productos sobre las fibras y se mantiene una sensación de frescura durante más tiempo.

También es recomendable no excederse con la cantidad de jabón, respetar las instrucciones de lavado de cada tejido y guardar las sábanas únicamente cuando estén completamente secas.

limpieza de sábanas WEB

Combinado con una rutina de lavado adecuada, este sencillo truco permite mantener las sábanas más suaves, frescas y confortables durante más tiempo, utilizando el vinagre blanco que siempre está a mano.