22 de junio de 2026 - 12:27

No tires los guantes de lana que quedaron sin par, tenés un tesoro: 6 ideas útiles y creativas para reutilizarlos en invierno

Los viejos guantes de lana pueden convertirse en aliados del reciclaje y la organización del hogar. Hay formas simples de darles una nueva vida sin gastar dinero y con un toque bien invernal.

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Por Ignacio Alvarado

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La gran ventaja de los guantes tejidos es que ya están confeccionados con un material cálido, flexible y fácil de manipular. Eso permite convertirlos en fundas, adornos o accesorios prácticos sin necesidad de costuras demasiado complejas. Con un poco de imaginación, un guante perdido puede tener mucha más vida de la que parece.

1. Fundas para tazas o vasos térmicos

Una de las ideas más simples consiste en cortar la parte del puño y utilizarla como funda para una taza grande o un vaso térmico.

Además de sumar un detalle decorativo, ayuda a manipular bebidas calientes con más comodidad.

2. Bolsitas perfumadas para cajones

Rellenando el guante con guata, lavanda seca o cáscaras de cítricos deshidratadas, se puede crear un aromatizador casero para placares y cajones.

El tejido permite que el perfume salga lentamente y mantenga la ropa con un aroma agradable.

3. Mini funda para botella de agua caliente

Los guantes de lana también funcionan como abrigo para pequeñas bolsas térmicas o botellas de agua caliente.

El tejido reduce el contacto directo con superficies demasiado calientes y aporta un toque más cómodo.

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4. Muñecos decorativos de invierno

Rellenos con algodón o retazos de tela, pueden transformarse en pequeños muñecos navideños o adornos para la casa.

Con botones, cintas y algo de hilo, el resultado puede ser muy visual.

5. Protector para picaportes o manijas frías

En casas donde el metal se enfría mucho, un pequeño tramo de guante puede convertirse en una funda para cubrir manijas o picaportes.

Es una solución rara, pero muy útil en invierno.

6. Juguete blando para mascotas

Si se rellena correctamente y se cierra bien, un guante también puede reutilizarse como juguete casero para gatos o perros pequeños.

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Un tesoro escondido en el cajón

El reciclaje no siempre necesita grandes objetos para dar buenos resultados. A veces, una prenda tan simple como un guante perdido puede convertirse en una solución práctica para el hogar o en un detalle decorativo con mucha personalidad.

Porque antes de tirar algo, muchas veces conviene mirar dos veces.

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