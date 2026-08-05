No tires esos vasos desparejos, tenés un tesoro que sirve en toda la casa: 4 usos que no imaginabas

Con el paso del tiempo, casi todas las casas terminan acumulando vasos que perdieron a sus compañeros o quedaron olvidados en un estante. Lo que muchos consideran un objeto sin utilidad puede convertirse en una excelente oportunidad de reciclaje. Especialistas en DIY y decoración proponen darles una nueva función en distintos espacios del hogar , combinando creatividad con organización.

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No hace falta comprar materiales costosos. Tampoco tener experiencia en bricolaje. En muchos casos, alcanza con limpiar bien el vaso y encontrarle un nuevo uso.

Uno de los proyectos de reciclaje más sencillos consiste en utilizar los vasos como recipientes para velas artesanales. Con cera, una mecha y algunos aceites aromáticos es posible crear piezas decorativas que aportan calidez a cualquier ambiente del hogar .

Otra opción consiste en transformarlos en pequeños floreros. Los modelos transparentes permiten jugar con piedras, arena de colores o ramas secas para crear centros de mesa simples, pero muy elegantes dentro de la decoración .

Los vasos también funcionan muy bien como organizadores. En un escritorio pueden utilizarse para guardar lápices, marcadores, pinceles o tijeras, manteniendo todo al alcance sin ocupar demasiado espacio.

En el baño, estos recipientes se convierten en prácticos porta cepillos de dientes, brochas de maquillaje o peines. Este tipo de soluciones de DIY combina funcionalidad con decoración, aprovechando objetos que de otro modo terminarían en la basura.

Macetas y pequeños jardines para interiores

Los amantes de las plantas también encuentran en los vasos una excelente alternativa para realizar pequeños proyectos de reciclaje. Con una capa de piedras en la base y un buen sustrato, pueden albergar suculentas, cactus o esquejes que todavía están desarrollando sus raíces.

Además de decorar el hogar, estas pequeñas macetas permiten controlar fácilmente el crecimiento de las plantas y aportan un toque natural a escritorios, cocinas o estanterías.

Centros de mesa y recipientes para organizar pequeños objetos

Otra posibilidad consiste en utilizar los vasos como recipientes para guardar llaves, monedas, caramelos, cápsulas de café, hisopos o pequeños accesorios que suelen quedar dispersos por la casa. Agrupados sobre una bandeja de madera, también pueden formar un centro de mesa muy decorativo.

Estas propuestas de DIY demuestran que el reciclaje no siempre requiere grandes transformaciones. Muchas veces basta con cambiar la función de un objeto para darle una nueva utilidad.

Una segunda vida para objetos que todavía tienen mucho para ofrecer

Los vasos desparejos pueden convertirse en aliados de la decoración y la organización del hogar. Gracias al reciclaje y a proyectos de DIY muy simples, estos recipientes vuelven a ser útiles en distintos ambientes, evitando residuos y demostrando que los objetos más cotidianos todavía pueden sorprender con nuevas posibilidades.