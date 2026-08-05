5 de agosto de 2026 - 10:30

No tires esos vasos desparejos, tenés un tesoro que sirve en toda la casa: 4 usos que no imaginabas

Los vasos que quedaron sin juego todavía pueden tener una segunda vida. Estas ideas de reciclaje, DIY y decoración ayudan a renovar el hogar con objetos simples y muy originales.

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Por Ignacio Alvarado

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No hace falta comprar materiales costosos. Tampoco tener experiencia en bricolaje. En muchos casos, alcanza con limpiar bien el vaso y encontrarle un nuevo uso.

Velas y floreros con un estilo muy personal

Uno de los proyectos de reciclaje más sencillos consiste en utilizar los vasos como recipientes para velas artesanales. Con cera, una mecha y algunos aceites aromáticos es posible crear piezas decorativas que aportan calidez a cualquier ambiente del hogar.

Otra opción consiste en transformarlos en pequeños floreros. Los modelos transparentes permiten jugar con piedras, arena de colores o ramas secas para crear centros de mesa simples, pero muy elegantes dentro de la decoración.

Organizadores para el escritorio y el baño

Los vasos también funcionan muy bien como organizadores. En un escritorio pueden utilizarse para guardar lápices, marcadores, pinceles o tijeras, manteniendo todo al alcance sin ocupar demasiado espacio.

En el baño, estos recipientes se convierten en prácticos porta cepillos de dientes, brochas de maquillaje o peines. Este tipo de soluciones de DIY combina funcionalidad con decoración, aprovechando objetos que de otro modo terminarían en la basura.

Macetas y pequeños jardines para interiores

Los amantes de las plantas también encuentran en los vasos una excelente alternativa para realizar pequeños proyectos de reciclaje. Con una capa de piedras en la base y un buen sustrato, pueden albergar suculentas, cactus o esquejes que todavía están desarrollando sus raíces.

Además de decorar el hogar, estas pequeñas macetas permiten controlar fácilmente el crecimiento de las plantas y aportan un toque natural a escritorios, cocinas o estanterías.

Centros de mesa y recipientes para organizar pequeños objetos

Otra posibilidad consiste en utilizar los vasos como recipientes para guardar llaves, monedas, caramelos, cápsulas de café, hisopos o pequeños accesorios que suelen quedar dispersos por la casa. Agrupados sobre una bandeja de madera, también pueden formar un centro de mesa muy decorativo.

Estas propuestas de DIY demuestran que el reciclaje no siempre requiere grandes transformaciones. Muchas veces basta con cambiar la función de un objeto para darle una nueva utilidad.

Una segunda vida para objetos que todavía tienen mucho para ofrecer

Los vasos desparejos pueden convertirse en aliados de la decoración y la organización del hogar. Gracias al reciclaje y a proyectos de DIY muy simples, estos recipientes vuelven a ser útiles en distintos ambientes, evitando residuos y demostrando que los objetos más cotidianos todavía pueden sorprender con nuevas posibilidades.

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