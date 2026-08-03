3 de agosto de 2026 - 10:18

No lo tires, tenés un tesoro: los viejos marcos de ventanas pueden convertirse en los objetos decorativos más buscados del hogar

Un viejo marco de ventana puede tener una segunda vida gracias al reciclaje. Estas ideas de DIY, decoración y hogar transforman una pieza olvidada en un objeto lleno de estilo.

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Por Ignacio Alvarado

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Su diseño ya aporta carácter. Las marcas del paso del tiempo le dan autenticidad. Y con muy pocas modificaciones puede convertirse en una pieza que parece salida de una tienda de decoración.

Un espejo con mucho más carácter que uno convencional

Uno de los proyectos de reciclaje más populares consiste en reemplazar los antiguos vidrios del marco de ventana por un espejo. El resultado conserva las divisiones originales y aporta una sensación de amplitud muy buscada en la decoración de livings, recibidores y dormitorios.

Muchos diseñadores prefieren mantener la pintura desgastada o pequeñas imperfecciones de la madera porque refuerzan el estilo vintage. De esta manera, el hogar incorpora una pieza única que resulta imposible de encontrar en una producción industrial.

Portafotos, pizarrón o centro de organización

Otra posibilidad es utilizar el marco de ventana como base para un gran portafotos. Basta con colocar alambres o hilos en la parte posterior para sujetar imágenes, postales o recuerdos familiares. También puede incorporarse una pintura para pizarrón o una placa de corcho, creando un organizador ideal para la cocina o el escritorio.

Estos proyectos de DIY permiten adaptar el mismo objeto a distintas necesidades del hogar, combinando funcionalidad y decoración en una sola pieza.

Cabecero, perchero o soporte para plantas

Los marcos de mayor tamaño ofrecen todavía más posibilidades. Colocados detrás de la cama funcionan como un cabecero decorativo muy original, mientras que agregando algunos ganchos pueden transformarse en un perchero para camperas, bolsos o sombreros.

Otra idea de reciclaje consiste en utilizarlos como soporte para macetas colgantes o plantas trepadoras, creando un jardín vertical que aporta color y profundidad tanto en interiores como en galerías o patios.

Qué conviene revisar antes de reutilizar un marco antiguo

Antes de comenzar cualquier proyecto de DIY, conviene comprobar el estado general del marco de ventana. Si la madera presenta humedad o ataques de insectos, es recomendable repararla antes de utilizarla. En los modelos metálicos, una buena limpieza y un tratamiento antioxidante ayudarán a prolongar su vida útil.

También es importante lijar cuidadosamente las superficies si el mueble permanecerá dentro del hogar, evitando astillas o bordes cortantes y asegurando un acabado mucho más prolijo.

Una pieza antigua que vuelve a ser protagonista

El reciclaje demuestra que un viejo marco de ventana todavía puede aportar mucho valor a la decoración del hogar. Gracias a proyectos de DIY sencillos y creativos, este objeto recupera protagonismo y se transforma en una pieza funcional que conserva su historia mientras encuentra una nueva utilidad.

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