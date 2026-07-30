30 de julio de 2026 - 19:00

Si tenés lentes viejos, poseés un tesoro en casa: 3 ideas para aprovecharlos y no tirarlos a la basura

Los armazones dañados pueden convertirse en portarretratos, organizadores de aros o decoraciones con flores secas.

Si tenés lentes viejos, poseés un tesoro en casa 3 ideas para aprovecharlos y no tirarlos a la basura (1)
Por Andrés Aguilera

Un par de anteojos viejos puede quedar olvidado durante años después de un cambio de graduación o de armazón. Antes de desarmarlo, conviene revisar si todavía está completo, limpio y en condiciones de ser reutilizado por otra persona. Cuando el armazón está roto o ya no puede donarse, existen varias ideas para transformarlo.

Leé además

El Feng Shui indica en que lugares de la casa se deben poner las hojas de laurel para atraer abundancia.

Las hojas de laurel no las tires, son un tesoro que se puede reciclar: por qué recomiendan clavarlas dentro de los limones
el pan duro que no vas a comer no lo tires, es un tesoro para aprovechar en la cocina: 3 formas de hacerlo

El pan duro que no vas a comer no lo tires, es un tesoro para aprovechar en la cocina: 3 formas de hacerlo

1. Miniportarretratos doble

La forma de los anteojos permite crear un pequeño portarretratos con dos imágenes. Puede utilizarse para fotografías familiares, mascotas, paisajes o ilustraciones.

Los materiales necesarios son:

  • Un armazón viejo.
  • Dos fotografías pequeñas.
  • Cartón fino o acetato transparente.
  • Tijera.
  • Pegamento.
  • Un cordón o pequeña base.

Primero hay que apoyar cada lente sobre la foto y marcar su contorno. Después se recorta la imagen unos milímetros más pequeña y se coloca por detrás.

Si el armazón no tiene lentes, puede agregarse una lámina de acetato transparente para proteger las fotografías. Las patillas sirven como apoyo, aunque también puede colocarse un cordón para colgar el portarretratos en la pared.

2. Organizador de aros y piercings

Los marcos grandes pueden convertirse en un exhibidor de bijouterie. En este caso conviene retirar los cristales y limpiar cuidadosamente las ranuras.

Sobre cada abertura se coloca un trozo de tul, red fina o tejido plástico. El material se pega por detrás y queda tenso, como una pequeña pantalla.

Los aros con gancho se cuelgan directamente sobre la red. Los modelos con cierre pueden atravesarla y asegurarse desde atrás. Para completar el objeto, las patillas pueden pintarse o envolverse con hilo.

El resultado funciona sobre una cómoda, dentro de un vestidor o como exhibidor para un pequeño emprendimiento.

3. Cuadro botánico con flores secas

Otra posibilidad consiste en utilizar las dos aberturas como marcos para flores y hojas prensadas. Hay que retirar los lentes originales y cortar cuatro piezas de acetato transparente con la misma forma.

Las flores se colocan entre dos láminas y los bordes se fijan por detrás con adhesivo transparente. Cada lado puede contener una especie diferente, una inicial o una pequeña composición.

El armazón puede colgarse mediante una cinta atada al puente. No conviene dejar lentes graduados expuestos al sol directo, porque algunas formas pueden concentrar la luz. Para esta manualidad es preferible trabajar con acetato plano y sin graduación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

¿Tiras las cáscaras de manzana? Conservalas y descubrí por qué pueden ser un tesoro. 

Las cáscaras de manzana no las tires, son un tesoro para tu casa: son una gran alternativa para tu salud

Este truco hará que tus mandarinas se conviertan en mermelada.

No tires las mandarinas que no vas a comer, tenes un tesoro para tu casa: expertos la usan para la limpieza en época de invierno

las plantas de romero no las tires, son un tesoro para tu casa: el metodo casero para obtener nuevas plantas

Las plantas de romero no las tires, son un tesoro para tu casa: el método casero para obtener nuevas plantas

La forma correcta es usarlos en dos ciclos consecutivos: el bicarbonato primero, el jugo de limón después.

No tires el limón viejo, posees un tesoro entre tus manos: es ideal para la limpieza de los pisos de tu casa