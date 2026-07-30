Si tenés lentes viejos, poseés un tesoro en casa: 3 ideas para aprovecharlos y no tirarlos a la basura

Un par de anteojos viejos puede quedar olvidado durante años después de un cambio de graduación o de armazón. Antes de desarmarlo, conviene revisar si todavía está completo, limpio y en condiciones de ser reutilizado por otra persona. Cuando el armazón está roto o ya no puede donarse, existen varias ideas para transformarlo.

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Lions Clubs International mantiene programas que reciben anteojos utilizables, los clasifican y los destinan a iniciativas de salud visual. Las unidades que no pueden recuperarse también pueden separarse para aprovechar metales y otros materiales.

La forma de los anteojos permite crear un pequeño portarretratos con dos imágenes. Puede utilizarse para fotografías familiares, mascotas, paisajes o ilustraciones.

Primero hay que apoyar cada lente sobre la foto y marcar su contorno. Después se recorta la imagen unos milímetros más pequeña y se coloca por detrás.

Si el armazón no tiene lentes, puede agregarse una lámina de acetato transparente para proteger las fotografías. Las patillas sirven como apoyo, aunque también puede colocarse un cordón para colgar el portarretratos en la pared.

2. Organizador de aros y piercings

Los marcos grandes pueden convertirse en un exhibidor de bijouterie. En este caso conviene retirar los cristales y limpiar cuidadosamente las ranuras.

Sobre cada abertura se coloca un trozo de tul, red fina o tejido plástico. El material se pega por detrás y queda tenso, como una pequeña pantalla.

Los aros con gancho se cuelgan directamente sobre la red. Los modelos con cierre pueden atravesarla y asegurarse desde atrás. Para completar el objeto, las patillas pueden pintarse o envolverse con hilo.

El resultado funciona sobre una cómoda, dentro de un vestidor o como exhibidor para un pequeño emprendimiento.

3. Cuadro botánico con flores secas

Otra posibilidad consiste en utilizar las dos aberturas como marcos para flores y hojas prensadas. Hay que retirar los lentes originales y cortar cuatro piezas de acetato transparente con la misma forma.

Las flores se colocan entre dos láminas y los bordes se fijan por detrás con adhesivo transparente. Cada lado puede contener una especie diferente, una inicial o una pequeña composición.

El armazón puede colgarse mediante una cinta atada al puente. No conviene dejar lentes graduados expuestos al sol directo, porque algunas formas pueden concentrar la luz. Para esta manualidad es preferible trabajar con acetato plano y sin graduación.